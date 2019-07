Adam Łapeta w Szczecinie – King mocniejszy pod koszem

King ostatnim transferem wzmacnia obronę i strefę podkoszową. Adam Łapeta, który ma za sobą sezon w Arce Gdynia, jest ostatnim elementem układanki Mindaugasa Budzinauskasa w Kingu Szczecin.

Adam Łapeta (31 lat, 217 cm) miniony sezon, jak i większość swojej kariery, spędził w klubie z Gdyni. Jeśli chodzi o PLK, to miał także okazje zakładać koszulki Stelmetu Enei BC Zielona Góra, Anwilu Włocławek i BM Slam Stali Ostrów Wlkp. 4 lata spędził również na Litwie (2013-2017) grając w Dzukiji i Lietuvosie Rytas.

Lepszego sezonu w polskiej lidze niż ten 2017/18 w barwach Stali Łapeta nie miał – średnio 8,5 punktu i 6 zbiórek w 23 minuty. W minionych rozgrywkach jego statystyki, jak i rola w zespole (już Arce) poszły mocno w dół – tylko 4,9 punktu i 3,5 zbiórki w 16 minut gry.

Adam nie miał w Gdyni obok siebie rozgrywającego takiego jak Aaron Johnson, który przede wszystkim myślałby o podaniu. W Arce na jedynce był przecież James Florence, który miał po prostu inne zadanie i jest zupełnie innym graczem.

Mimo tego, że gabaryty Łapety w ataku nie było szczególnie wykorzystywane, Przemysław Frasunkiewicz wielokrotnie poskreślał, jak wiele środkowy znaczy dla defensywy jego drużyny. Mimo zdecydowanie niższej średniej bloków (0,7, a w 2017/18 -1,8) wciąż jest graczem, który skutecznie odstrasza przed wejściami na kosz.

Wydaje się, że to właśnie potencjał w obronie Łapety zaintrygował Mindaugasa Budzinauskasa, który teraz ściąga środkowego do swojego zespołu. Adam na pozycji numer 5 stworzy duet z nastawionym na atak Benem McCauleyem i będzie dla Amerykanina bardzo dobrą przeciwwagą.

Łapeta jest ostatnim elementem budowy Kinga Szczecin, który ma naprawdę mocną i ciekawą kadrę. Ostatecznie w drużynie jest czterech Amerykanów, Chorwat i sześciu Polaków.

