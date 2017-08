– W sparingach popełnialiśmy błędy, ale to się zdarza. Na mistrzostwa jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie, będziemy gryźli parkiet. Grupę mamy ciężko, ale chcemy wygrywać – mówi kapitan reprezentacji Polski.

