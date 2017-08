Adam Waczyński na rowerze – trzy tygodnie na znalezienie formy

3/19 – to skuteczność z gry reprezentacyjnego strzelca w czterech dotychczasowych sparingach przed EuroBasketem. A pierwszy mecz ze Słowenią już 31 sierpnia.

W Wałbrzychu było 1/3 z Czechami w meczu transmitowanym, 1/4 w sparingu zamkniętym. W Kłajpedzie najpierw 1/7 z Litwą, potem 0/5 z Łotwą. W sumie ledwie 10 punktów w 68 minut i, generalnie, słaba gra zawodnika, który dwa lata temu na EuroBaskecie był najlepszym strzelcem Biało-Czerwonych ze średnią 15,8 na mecz.

Adamowi Waczyńskiemu brakuje rytmu, co widać w dotychczasowych sparingach. Rzuty nie wpadają – i to nie trójki, ale próby z różnych pozycji, także bliżej kosza. „Waca” stara się pomagać w inny sposób, zaliczył 11 asyst w czterech meczach, ale też dołożył do tego 9 strat, czasem bardzo prostych.

Na boisku pokazuje momentami frustrację – w meczu z Łotwą ze złością odbił piłkę o parkiet po kolejnej nieudanej akcji, ale poza nim ma do swojej formy sporo dystansu. W sobotę na Twitterze napisał tak:

PILNE: sprzedam rower zakupiony na Litwie, jest ktoś chętny? Tanio bo chcę się go pozbyć jak najszybciej 😤😡 #dawajPOLSKA — adam waczynski (@awaczynski) August 5, 2017

Brak formy Waczyńskiego jest wytłumaczalny – koszykarz Unicaji Malaga na początku maja naderwał mięsień lewej łydki, kilka tygodni nie trenował, tylko się leczył. W wałbrzyskim zgrupowaniu nie uczestniczył od początku, może być po prostu trochę „zardzewiały”.

Zresztą „Waca” ma ostatnio pecha do tych kontuzji na koniec sezonu ligowego – rok temu było podobnie, polski strzelec w pechowy sposób rozciął lewą dłoń, też musiał pauzować. W eliminacjach do EuroBasketu grał, zdobywał po 10,3 punktu, ale trafiał tylko 37,3 proc. rzutów, w tym słabe 23,3 proc. z dystansu.

W Helsinkach będziemy potrzebowali od niego więcej. 27-letni skrzydłowy powinien być jednym z liderów zespołu obok Mateusza Ponitki, jego pewna ręka musi rozciągać obronę i dawać więcej miejsca pod koszem dla kolegów. Do pierwszego meczu ze Słowenią pozostały nieco ponad trzy tygodnie i siedem sparingów.

