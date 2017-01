Adam Waczyński – skuteczny, niewykorzystany, przegrany

Dwie szybkie trójki „Wacy” na początku meczu, potem dwie kolejne, które dały nadzieję jego drużynie w trzeciej kwarcie, ale też wiele minut na ławce. Polak zdobył tylko 12 punktów, a Unicaja przegrała z Valencią 70:78 w 3. kolejce fazy Top 16 Eurocup.

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

O dobrej zdobyczy Adama Waczyńskiego przekornie piszemy „tylko”, bo po pierwszych minutach wydawało się, że to może być jego mecz – spotkanie, w którym Polak zdobędzie więcej punktów niż zwykle. 27-letni skrzydłowy wyszedł w pierwszej piątce, dość szybko trafił dwa rzuty z dystansu.

Ale potem tradycyjnie długie minuty spędził na ławce rezerwowych – trener Joan Plaza nie po raz pierwszy w tym sezonie pokazał, że rotacja w jego zespole bywa nieodgadniona. W sumie Waczyński rozegrał tylko niespełna 19 minut i były momenty, w których na boisku go brakowało.

Jego Unicaja do przerwy prowadziła 48:41, bo znakomicie rzucała z dystansu – gospodarze trafili aż 9 z 11 trójek. Błyszczał szczególnie Jamar Smith, który miał 4/4 i aż 17 punktów do przerwy.

Ale w trzeciej kwarcie Valencia wręcz zdemolowała Unicaję, wygrywając te 10 minut 27:9. Goście, którzy w tym sezonie i w ACB, i w Eurocup grają lepiej niż zespół z Malagi, bardzo dobrze bronili i mieli bardziej zróżnicowany atak. Zbudowali sobie przewagę, której w ostatniej części nie roztrwonili.

Waczyński w trzeciej kwarcie dorzucił dwie trójki i był tym, który przełamał ofensywny impas gospodarzy, ale w ostatniej części znów długo siedział na ławce. Na parkiet wrócił 68 sekund przed końcem, spudłował trójkę z narożnika oraz rzut z połowy w ostatniej sekundzie.

Ze względu na porażkę Polak nie będzie z tego meczu zadowolony, ale on trzyma dobry poziom. W fazie Top 16 rozegrał trzeci kolejny mecz, w którym zdobył więcej niż 10 punktów, w tych trzech spotkaniach miał w sumie 10/15 za trzy.

Unicaja zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy H z bilansem 2-1. Prowadzi Valencia (3-0), a za hiszpańskimi drużynami są Alba Berlin (1-2) i Cedevita Zagrzeb (0-3).

ŁC

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>