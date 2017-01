Adam Waczyński znów wyrównał rekord sezonu!

„Waca” już po raz czwarty w tym sezonie zdobył 17 punktów, ale po raz pierwszy był najlepszym strzelcem zespołu w pucharach. W 2. kolejce fazy Top 16 Eurocup jego Unicaja pokonała Cedevitę Zagrzeb 73:59.

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

Forma Adama Waczyńskiego nie jest jeszcze ustabilizowana, trener Joan Plaza różnie korzysta z polskiego strzelca, ale jedno jest pewne – z miesiąca na miesiąc 27-letni koszykarz gra coraz pewniej.

W środę Waczyński zdobył 17 punktów w 19 minut gry z Cedevitą – trafił 5 z 6 trójek, wykorzystał oba rzuty wolne. I po raz trzeci wyrównał swój rekord sezonu – 17 punktów „Waca” rzucał Manresie i Obradoiro w ACB, a także ekipie z Murcji w Eurocup.

Dzięki wygranej z Cedevitą Unicaja awansowała na pierwsze miejsce w grupie H fazy Top 16 – drużyna z Malagi ma bilans 2-0. Średnia Waczyńskiego w jego debiutanckim sezonie w pucharach wzrosła do 8,6 na mecz. W 15 meczach ACB (bilans zespołu to 9-6) Polak rzucał średnio po 8,3 punktu.

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>