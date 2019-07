Adrian Bogucki w Radomiu – czas na większą rolę

Jeden z filarów kadry U20, mający za sobą debiutancki sezon na parkietach PLK, Adrian Bogucki, zostaje na dłużej w Radomiu. Młody środkowy podpisał właśnie przedłużenie kontraktu z HydroTruckiem.

Dla Adriana Boguckiego (19 lat, 215 cm) minione rozgrywki były pierwszymi na parkietach ekstraklasy. Sezon rozpoczął w barwach Miasta Szkła Krosno, a kończył jako gracz HydroTrucka Radom – na zasadzie wypożyczenia. Przed przyjściem do PLK 3 lata spędził w SMS-ie PZKosz Władysławowo.

W sumie, w sezonie 2018/19 rozegrał 25 spotkań w PLK, w których notował średnio 3,8 punktu i 3,4 zbiórki w 12 minut gry. Zaliczał dobre momenty, jednak w jego grze było widać sporo niepewności i braku ogrania, co rzutowała na wiele błędów, jakie popełniał.

Bogucki to także jeden z liderów kadry U20 i gracz, który znajduje się już w kręgu zainteresowania trenera pierwszej reprezentacji. Na aktualnie trwających mistrzostwach Europy dywizji A zdobywa średnio 8,8 punktu, zbiera 6,5 piłki i rozdaje 2,5 bloku.

Kolejny sezon Adrian także spędzi w Radomiu, gdzie podpisał przedłużenie kontraktu. HydroTruck nieco po cichu, ale jest już bardzo bliski skompletowania zespołu na nadchodzące rozgrywki – brakuje już tylko niskiego skrzydłowego i środkowego.

