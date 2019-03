Adrian Bogucki w Radomiu – szansa dla obu stron

Młody polski środkowy przenosi się z Miasta Szkła Krosno do HydroTrucku Radom i zastąpi w składzie Jakuba Parzeńskiego. To racjonalne rozwiązanie dla wszystkich stron zaangażowanych w ten transfer.

Radomianie wpadli w poważne kłopoty jeśli chodzi o polską rotację. Długo kontuzjowany jest Filip Zegzuła, a Jakub Parzeński został zawieszony za doping (więcej TUTAJ >>). Dodatkowo od początku sezonu mają spore problemy pod koszem, gdzie z konieczności gra sporo minut niegotowy jeszcze na rywalizacji w PLK Wojciech Wątroba.

Transfer Adriana Boguckiego (19 lat, 215 cm) nieco poprawia tę sytuację. Trener Robert Witka będzie najprawdopodobniej korzystał z Adriana jako rezerwowego środkowego i zmiennika dla też niedawno zakontraktowanego Jarvisa Williamsa (więcej TUTAJ >>).

To także dobra okazja dla Boguckiego na złapanie paru minut w PLK. Nie zyskał w Krośnie zbyt dużego zaufania u trenera Mariusza Niedbalskiego, a po powrocie po kontuzji Mihailo Sekulovicia jego szanse na grę zmalały praktycznie do 0. Adrian zagrał w tym sezonie w 16 meczach, zdobywał średnio 4,2 punktu i zbierał 3,1 piłki.

Dla Krosna to też ruch niosący za sobą pewne korzyści. W zespole Miasta Szkła natomiast ląduje Mateusz Szczypiński, czyli kolega z reprezentacji U20 Boguckiego. Mateusz jest obwodowym, który w tym sezonie dostawał co mecz po kilka minut od trenera Witki. Po wzmocnieniu składu Dudą Sanadze brakuje dla niego miejsca w rotacji, więc i on może na tym ruchu skorzystać.

Radomianie w niedzielę o 12:45 zagrają być może najważniejszy dla siebie mecz w tym sezonie. W Stargardzie zagrają ze Spójnią, czyli z rywalem mającym taki sam bilans. To spotkanie jest niezwykle istotne w kontekście walki o utrzymanie. Transmisja w Polsat Sport.

