Adrian Suliński: Kotwicę stać na playoffy

O planach powrotu do ekstraklasy, powrocie do Kołobrzegu i skutecznej rehabilitacji – rozmowa z Adrianem Sulińskim, 29-letnim obwodowym, od niedawna zawodnikiem Energa Kotwicy.

Pamela Wrona: W zeszłym sezonie doznałeś poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła cię z gry. Proces rekonwalescencji przeszedł prawidłowo i już wszysto jest OK?

Adrian Suliński: Ten etap już się zakończył i wszystko jest w porządku. Był to dla mnie ciężki okres, ponieważ na jakiś czas musiałem rozstać się z koszykówką. Ponadto, podczas rehabilitacji wystąpiły pewne komplikacje, które utrudniły cały ten proces. Miałem swój „staff trenerski” w postaci moich przyjaciół – rehabilitował mnie mój przyjaciel Łukasz Kok, z którym znam się od najmłodszych lat. Z kolei Wojtek Pielech pomógł mi od strony motorycznej, od siły, od przygotowania do sezonu.

Wydaje mi się, że to wiele ułatwia, jeśli darzysz kogoś zaufaniem. Im zawdzięczam to, że mogę jeszcze biegać, bo to oni dołożyli największą cegiełkę do tego sukcesu. Jestem z tego bardzo zadowolony, zwłaszcza, że sprowadza się to do tego, że po prostu mogłem powrócić na parkiet.

Czy planowałeś jeszcze wrócić do ekstraklasy?

Tak, miałem założenia, że jak wracać, to najlepiej mierzyć jak najwyżej. Celem była nasza ekstraklasa, jednak nie miałem szansy, aby od razu dostać gdzieś kontrakt.

Okres przygotowawczy spędziłeś w Kingu Szczecin…

Do „Wilków” pojechałem na testy dzięki trenerowi Budzinauskasowi. Mimo, że nic z tego nie wyszło i nie było takiego efektu, który miałem w swoich założeniach, jestem bardzo zadowolony, że mogłem się tam pokazać z dobrej strony. Zdobyłem cenne doświadczenie od doskonałego trenera, bo taki jest moim zdaniem Mindaugas Budzinauskas. Był to krótki, ale intensywny okres. Starałem się wszystko chłonąc i wykorzystać ten czas najlepiej, jak to było możliwe.

Kołobrzeg jest dla Ciebie znanym terenem, bowiem reprezentowałeś barwy klubu już w sezonach 2016/17 i 2017/18. Spodziewałeś się, że Twoja kariera potoczy się w ten sposób, że na trzeci sezon powrócisz do Kotwicy?

W ogóle się tego nie spodziewałem, mimo, że byłem w stałym kontakcie z klubem i obecnym trenerem drużyny. Nie było wcześniej żadnych przesłanek, które dawały mi jakakolwiek nadzieję na to, że spędzę tu koleiny, trzeci sezon. Jak widać, świat jest dziwny i życie jest nieprzewidywalne (śmiech).

Jestem tutaj ponownie, mam nadzieję, że z takim samym efektem jak 2 lata wstecz. Rok temu moja kontuzja pokrzyżowała nasze plany, zwłaszcza, że mierzyliśmy trochę wyżej- zamiast walki o playoffy, była walka o utrzymanie. Mam nadzieję, że w tym roku się odbijemy i wszystko będzie po naszej myśli.

Mamy listopad, więc do tej pory byłeś bez klubu. Miałeś wcześniej jakieś oferty?

Oferty, które wcześniej otrzymałem nie były dla mnie satysfakcjonujące i wystarczająco kuszące pod względem tego, jaką rolę miałbym pełnić w zespole. Nie były one na tyle dobre, abym spakował się i z dnia na dzień wyjechał. Co więcej, nie musiałem też tak naprawdę spieszyć się z moim powrotem po kontuzji.









Czym przekonała Cię Kotwica Kołobrzeg?

W trakcie sezonu otrzymałem telefon od trenera Mieczkowskiego. Powiedział, że jestem mu potrzebny i chciałby, abym dał pozytywny bodziec, abyśmy zaczęli wygrywać – to było takim kluczem. Chciałem już zacząć grać, po to też się rehabilitowałem. Chciałem pokazać, że to nie jest nic strasznego. Kontuzja, może z perspektywy czasu wydaje się okropna i dołująca, jednak nie było to na tyle ciężkie, aby postanowić zakończyć przygodę z koszykówką.

Jaką rolę będziesz pełnić w zespole?

Prawdę mówiąc, to pytanie jest chyba bardziej do trenera (śmiech). Jaką trener wytyczy mi rolę, taką po prostu przyjmę. Nie mieliśmy odgórnie ustalanych takich rzeczy. W rozmowach był zarys, że może będę tym brakującym ogniwem w układance trenera i tak zostało to nazwane. Czy będę mógł grać 30 minut, czy 5 minut, będę na pewno dawał z siebie 100% swoich możliwości.

W zespole zmienił się trener, który był Twoim kolegą z boiska. Przekłada się to jakoś na grę? Ma to dla Ciebie znaczenie?

Teoretycznie raczej nie ma to żadnego znaczenia. W praktyce może to wyglądać trochę inaczej. Na pewno relacje między nami są prawidłowe, zarówno na boisku, na treningu czy poza nim. Wszystko jest poukładane, jestem zawodnikiem i muszę się dostosować. Nie miałaby miejsca sytuacja, w której bym czegoś celowo nie wykonał. Staram się być bardzo profesjonalny w tym co robię.

Zobaczymy jak to będzie wyglądało w grze, jeszcze jestem za krótko, aby ocenić, czy będzie mi to dawało jakąś pozytywną energię, która przełoży się na grę. Dodam, że na ten moment jestem w drużynie na czas nieokreślony.

Jak oceniasz 1 ligę w tym sezonie?

Plusem jest zakontraktowanie doświadczonych graczy z wyższego szczebla rozgrywek. Wielu zawodników nie znalazło swojego miejsca w PLK i zeszło do pierwszej ligi. To jest na tyle fajne, że można równać się z takimi zawodnikami i próbować starać się być lepszym na boisku.

Do ostatniej kolejki Wasz bilans wynosił 1-9. Jaka była sytuacja w klubie?

Wydaje mi się, że nie była ona najgorsza. Staraliśmy się podnieść i wyjść z tej trudnej sytuacji, znaleźć przyczynę i rozwiązanie. Ważne było to, abyśmy po prostu byli jedną drużyną. Normalną sprawą jest to, że działamy na jej korzyść i nie możemy pozwolić na to, aby ktoś osłabiał morale zespołu. Niezależnie od wyników, gramy na jedno konto i mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu.

W sobotnim meczu prezentowaliście się bardzo dobrze. Czy to zwycięstwo z GKS Tychy wyciągnie Was z dołka i pozwoli się przełamać w kolejnych spotkaniach?

W sobotnim meczu można było zobaczyć, że potrafimy grać fajną, poukładaną koszykówkę i może to dobrze wyglądać. Mamy jeszcze braki, ale koszykówka jest grą błędów, więc tego nie unikniemy. Summa summarum, sukcesem była u nas obrona. W końcowych minutach postaraliśmy się o to, by nie było żadnego dłuższego przestoju i udało nam się w końcu odnieść bardzo ważne zwycięstwo. To na pewno pchnie nas w górę, ku lepszemu graniu w kolejnych spotkaniach.

Na co stać Kotwicę w dalszych rozgrywkach?

Mam nadzieję, że Kotwicę stać będzie na pewno na playoffy, czyli cel wyznaczony przed rozpoczęciem sezonu. Wiadomo, że już w playoffach gra toczy się zupełnie od zera. Jeśli się w nich znajdziemy, a wydaje mi się, że mamy jeszcze szanse i powody, aby mówić o tym głośno, to wówczas gdy będziemy w tej ósemce, będziemy mogli powtórzyć to pytanie (śmiech).

Pamela Wrona, @PulsBasketu

