Afera w Czarnych: 10 dziwnych kwestii

O bulwersujących wydarzeniach w Słupsku wiemy już nieco więcej, ale generalnie cała sprawa jest mocno zagadkowa i nadal wymaga wyjaśnienia. Zebraliśmy najważniejsze pytania

W sprawie jak dotąd poznaliśmy stanowisko jednej ze stron, dzięki wywiadom prezesa Energi Czarnych Słupsk, Andrzeja Twardowskiego, udzielonym Radiu Koszalin i TV Słupsk. Wyłania się z nich obraz totalnie niezrozumiałych, ale dyktowanych dobrymi chęciami, działań menadżera klubu Marcina Sałaty, który miał jedynie nadużyć zaufania prezesa i zaszkodzić klubowi oraz sobie.

W kontekście strat finansowych Czarnych padła suma 200 tys. złotych, jednak według słów prezesa Twardowskiego, były menadżer nie czerpał żadnych korzyści z tego procederu. W naszej ocenie w tej sprawie jest wciąż mnóstwo pytań i wątpliwości – poniżej 10 z nich.

1. Każdy przelew bankowy zostawia ślad, każda transakcja wymaga potwierdzenia. Jak to możliwe, że prezes, księgowa lub ktokolwiek inny przez długi czas nie kontrolowali bezprawnych przepływów finansowych w firmie, która obraca kilkoma milionami złotych rocznie, na dodatek pochodzącymi ze spółki skarbu państwa?

2. Czy to możliwe, że całe zarządzanie pieniędzmi spółki przekazano tylko i wyłącznie Marcinowi Sałacie? Czy nikt w klubie nie miał nad nim żadnej kontroli i nie interesował się, jak wygląda realizacja rozliczeń?

3. Marcin Sałata miał przekazywać dodatkowe, wykraczające poza uzgodnienia kontraktu, pieniądze zawodnikom i agentom. Komu konkretnie? Kto przyjmował pieniądze pod stołem i jak długo to trwało?

4. Jeśli dzięki nielegalnym kombinacjom Marcin Sałata budował swoją pozycję w klubie, wśród kibiców, zawodników lub agentów, to nieprawda, że nie odnosił korzyści. Jeśli tylko kochał Czarnych i dla nich robił przekręty, to po prostu wydawał czyjeś pieniądze na swoją ulubioną zabawkę.

5. Czy prezes Twardowski wiedział, że klub się nie rozliczył z Kacprem Borowskim i Markiem Zywertem po poprzednim sezonie? Z jakiego powodu powstały te zaległości? Kiedy zostaną uregulowane?

6. Skoro „przekręt” miał polegać tylko na tym, że niektórzy koszykarze dostawali więcej niż im się należało, to dlaczego wobec kilku innych graczy klub miał lub ma zaległości?

7. Zwolniony na początku sezonu z Czarnych Stanley Burrell już 10 grudnia, w wywiadzie dla Sportowych Faktów, oskarżył menedżera klubu o podejrzane działania: „Marcin Sałata powiedział mi wprost, że pieniędzy nie zobaczę”, to cytat. Prezes Twardowski musiał się o tych słowach dowiedzieć – jak zareagował? Czy nie wzbudziło to jego podejrzeń?

8. Kim są „pewne osoby, które pracują w środowisku koszykarskim”, które – według słów prezesa Twardowskiego z TV Słupsk – groziły Marcinowi Sałacie? To bardzo poważny zarzut.

9. Od kiedy trwał proceder uprawiany przez Marcina Sałatę? Czy tylko w tym sezonie?

10. Prezes klubu w TV Słupsk powiedział, że fałszerstwo nie dotyczyło kontraktu Jarosława Mokrosa, ale były fałszowania w innych przypadkach. Kogo zatem to dotyczyło i jakiego rodzaju dokumenty sfałszowano?

ŁC, TS

