Afera w Koszalinie – znikały pieniądze dla AZS-u

Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu 6 osób, pod zarzutem wyłudzenia ok. 2 milionów złotych. Postępowanie dotyczy nieprawidłowości finansowych w działalności Fundacji All Sports Promotion, występującej w imieniu AZS Koszalin.

Jak czytamy w komunikacie prasowym prokuratury, postępowanie dotyczy nieprawidłowości finansowych w działalności Fundacji All Sports Promotion, która miała pozyskiwać sponsorów dla AZS Koszalin S.A. Sześciu zatrzymanym osobom zostaną przedstawione zarzuty.

Według ustaleń prokuratury, Fundacja All Sports Promotion podpisywała w latach 2011-2013 umowy o świadczenie usług reklamowych m.in. z Zakładami Chemicznymi.

W wyniku śledztwa potwierdzono, że część środków przekazywanych przez Zakłady Chemiczne w związku z zawieraniem umów reklamowych z Fundacją All Sports Promotion (działającą w imieniu AZS Koszalin S.A.) nie trafiała do klubu z Koszalina. Środki te zostały przelane na konto innej fundacji, a następnie przekazane na rzecz spółki i wypłacone przez jej wspólników.

– W konsekwencji doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Zakłady Chemiczne w kwocie ok. 2 milionów złotych – podsumuje prokuratura w komunikacie.

źródło: PAP