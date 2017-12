Ale agent – Armani Moore żegna Stelmet

Amerykański skrzydłowy poprosił o rozwiązanie kontraktu. W tym sezonie nie zrobił postępu, ale był jednym z niewielu fizycznie grających koszykarzy mistrza Polski.

O odejściu Armaniego Moora Stelmet poinformował po zakończeniu emocjonującego meczu z GTK Gliwice (91:90 – nasza relacja). 23-letni Amerykanin zdobył w nim 8 punktów, miał 4 zbiórki i 2 asysty.

Dlaczego Moore odchodzi z Zielonej Góry? – Zawodnik zmienił agencję. Współpraca z nią nie układała się dobrze. Zawodnik sam poprosił o możliwość odejścia z zespołu. Na tę prośbę przystaliśmy – cytuje Janusza Jasińskiego strona Stelmetu. Pole do interpretacji jest dość szerokie.

Z drugiej strony Amerykanin nie był w tym sezonie lepszy niż w poprzednim – w PLK notował średnio po 7,3 punktu oraz 4,1 zbiórki, nie widać było progresu. Podobnie w Lidze Mistrzów – Moore miał średnio 6,1 punktu oraz 3,3 zbiórki, to podobny poziom jak rok temu.

Dynamiczny i skoczny Amerykanin w tym sezonie zmieniał jednak pozycje na boisku – nominalny skrzydłowy grał jako czwórka, gdy kontuzjowany był Boris Savović. Teraz, wobec kontuzji tego ostatniego oraz braku Moore’a, można spodziewać się chyba kolejnych ruchów transferowych mistrza Polski.

Armani przenosi się do ligi niemieckiej. Będzie mi brakować tego dzieciaka. — Kosma Zatorski (@kosmazatorski) December 29, 2017

