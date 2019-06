Szymon Szewczyk zagrał doskonały mecz w Toruniu, a swój występ ukoronował potężnym wsadem, przy którym wziął na plakat samego Damian Kuliga. W meczu „Szewcu” zdobył 9 punktów i miał 8 zbiórek.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Anwil wygrał z Polskim Cukrem 89:78 i wyrównał stan finału na 1:1. Naszą relację z meczu przeczytasz TUTAJ >>