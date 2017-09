AJ Slaughter – fajny koleś, ale inwestujmy inaczej

Amerykanin na boisku nas raczej nie zawiódł, ale dzięki jego naturalizacji niczego nie wygraliśmy. To miłe, że chce dalej grać dla Polski, ale czy go nadal potrzebujemy?

AJ Slaughter w reprezentacji Polski nie zawiódł, jest też, tak po ludzku, sympatycznym człowiekiem. Następny EuroBasket odbędzie się jednak dopiero w 2021 roku. Nasz rodak z Kentucky będzie miał wówczas 34 lata. W międzyczasie odbędą się, trwające blisko dwa lata, eliminacje do mistrzostw świata w 2019 r. Naszym zdaniem, znacznie lepiej będzie w tym czasie postawić już na zawodników bardziej perspektywicznych.

1. Bo wciąż potrzebujemy prawdziwej jedynki

Bez względu na to, czy z kadrą na trochę zostanie jeszcze Łukasz Koszarek, wciąż szukamy rozgrywającego. Takiego, który pomoże nam uzyskać to, co najlepsze od Ponitki, Waczyńskiego, Kuliga czy Karnowskiego.

A.J. Slaughter to dobry zawodnik, ale czy powoduje, że inni gracze w kadrze stają się lepsi? Nie. I takim się już teraz, po trzydziestce, nagle nie stanie.

Więc jeśli w ogóle mamy brać na siebie wstyd naturalizacji, weźmy takiego zawodnika, który lepiej odpowiada naszym potrzebom. Prawdziwego rozgrywającego, który pozwoli rozwinąć się innym.

2. A na dwójce mamy niezły wybór

Ładnie rozwija się kariera Mateusza Ponitki, ale o rolę jego zmiennika ma już kto walczyć. Nieporównywalnie lepiej na przyszłość będzie, jeśli w tym miejscu, zamiast Slaughtera (skoro jest dwójką…), zaufamy relatywnie młodym zawodnikom jak Filip Matczak czy Michał Michalak. A w kolejnych sezonach może to być np. Marcel Ponitka.

3. Bo skoro nie jest rozgrywającym, a dwójki mamy…

To pozwólmy na rozegraniu grać Polakom.

Kamil Łączyński, Krzysztof Szubarga , Daniel Szymkiewicz, Andy Mazurczak – każdy trener, każdy kibic ma inne preferencje, można dyskutować o kierunkach, ale wybór jakiś jest. Oby za kilka lat dołączyli Łukasz Kolenda, Igor Yoka-Bratasz itp.

Nie poprowadzą nas do sukcesu, nie wygrają w Europie meczu? A ile wygrał nam AJ Slaughter?

Tomasz Sobiech

