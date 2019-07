AJ Slaughter przechodzi do ACB – zagra w Sewilli

Po dwóch latach spędzonych w ASVEL Villeurbanne i właśnie zdobytym mistrzostwie Francji AJ Slaughter przenosi się do Hiszpanii. Reprezentant Polski podpisał 2-letni kontrakt z beniaminkiem ACB – Betisem Sewilla.

AJ Slaughter (31 lat, 193 cm) ma za sobą sezon zakończony sukcesem, jakim było zdobycie mistrzostwa Francji przez ASVEL Villeurbanne. Jednak dosyć szybko uwolnił się z objęć Tony’ego Parkera (właściciel ASVEL-u) i przenosi się do Hiszpanii, gdzie zagra dla beniaminka z Sewilli.

Amerykanin z polskim paszportem większość kariery spędził właśnie w lidze francuskiej. Zaliczył takie kluby jak Cholet Basket, Chalon Sur-Saone, Strasbourg IG, a ostatnie dwa lata spędził właśnie w Villeurbanne. Szczytem kariery Slaughtera była zaś gra dla Panathinaikosu Ateny, który występował w Eurolidze.

Ostatnie rozgrywki to spadek roli w zespole i mniejsze minuty w porównaniu do rozgrywek 2017/18. AJ przeważnie był kluczowy rezerwowym, który w minutach z ławki ciągnął swój zespół. Sezon zakończył z linijką (liga francuska + EuroCup) 9,6 punktu, 1,5 asysty i 37% za 3 punkty.

W EuroCup, ASVEL zaszedł dość daleko – odpadł w ćwierćfinale z Morabanc Andorra, jednak największym sukcesem był triumf na krajowym podwórku. Mistrzostwo Francji sprawiło także, że ASVEL zagra w nadchodzącym sezonie w Eurolidze.

Niestety, jednak już bez Slaughtera. Rozgrywający reprezentacji Polski przenosi się do Betisu Sewilla, czyli beniaminka ligi ACB. AJ podpisał w Hiszpanii dwuletni kontrakt.

Jakkolwiek przejście z ligi francuskiej do hiszpańskiej na ogół trzeba traktować jako sportowy awans, tak w tym przypadku raczej powiemy o regresie, jeśli chodzi o poziom drużyny. Betis nie będzie rywalizował w pucharach i ma zdecydowanie inne ambicje niż ASVEL.

Z kolei rola w zespole powinna znacznie wzrosnąć, a i miejsce w jakim będzie przez najbliższe 2 lata mieszkał Slaughter należy do jednych z ładniejszych w całej Hiszpanii. Jednak zanim sezon klubowy się rozpocznie, Amerykanin pojedzie z reprezentacją Polski do Chin na mistrzostwa świata. Pierwszy mecz Polaków na mundialu już 31 sierpnia.

GS

