ASVEL Villeurbanne z AJ-em Slaughterem w składzie sięgnęło w ostatni weekend po 9. w swojej historii Puchar Francji. Amerykanin z polskim paszportem nie zdobył w tym spotkaniu punktu.

W finałowym spotkaniu o Puchar Francji ASVEL Villeurbanne pokonał 70:61 aktualnych mistrzów Francji, czyli zespół Le Mans, który można kojarzyć z pojedynków w Lidze Mistrzów z Anwilem Włocławek.

Liderami ASVEL-u w finale byli Theo Maledon (13 punktów) i, znany z NBA i klubów euroligowych, Adreian Payne (12 punktów). Dla przegranych najwięcej punktów zdobył Michael Thompson – 12. Na trybunach klubowi, którego jest właścicielem, kibicował sam Tony Parker.

Zespół AJ-a Slaughtera sięgnął po Puchar Francji po raz dziewiąty w swojej historii. Amerykanin w meczu finałowym nie zdobył punktu. W tym sezonie Amerykanin z polskim paszportem w lidze francuskiej zdobywa średnio 10 punktów w 21 minut, głównie wchodząc z ławki.

Sezon ligowy we Francji dobiega końca. Na dwie kolejki przed końcem ASVEL jest na pierwszym miejscu, z bilansem 25-7.

