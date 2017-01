Akademia Pana Króla – będzie Marsz Wilków?

Spontaniczna decyzja w Szczecinie – pod wpływem rozmowy na Twitterze klub zapowiedział, że jak wygra z Anwilem lub Turowem, to na mecz ze Stelmetem wyjdzie przy kawałku z „Akademii Pana Kleksa”.

I za to ich lubimy – w Szczecinie to mają fantazję! Począwszy od niebanalnego „Prezesa”, przez ofensywnie i beztrosko grający zespół, a na ciekawych akcjach marketingowych kończąc – King lubi wyzwania.

Gdy w poniedziałek na Twitterze zaczęliśmy się pół żartem zastanawiać, czy 33. rocznicę filmu „Akademia Pana Kleksa” da się jakoś opisać pod kątem koszykarskim i przypomnieliśmy sobie scenę z marszem wilków, klub ze Szczecina zareagował tak:

@cegieu wygrywamy 1/2 (1.02 Anwil, 4.02 PGE) przy tym wychodzimy na Stelmet 13.02. Wygrywamy 2/2, wychodzimy tak do końca sezonu. Może być? — KingWilki (@KingWilki) January 30, 2017

Upewniliśmy się – to poważna deklaracja. Jeśli King wygra jeden z dwóch najbliższych meczów – w środę 1 lutego u siebie z Anwilem lub w sobotę 4 lutego w Zgorzelcu – to na zaplanowane na 13 lutego spotkanie ze Stelmetem w Szczecinie jego koszykarze wyjdą w rytm kawałka TSA, którego tekst zaczyna się tak:

Idziemy razem

Nas nie pokona nikt

Przed wilczym stadem

Już opór wszelki znikł

Mało tego – szczecinianie zapowiedzieli, że jeśli wygrają i z Anwilem, i z Turowem, to przy „Marszu Wilków” będą wychodzić na wszystkie mecze do końca sezonu.

Cóż, kochamy Turów, a jeszcze bardziej Anwil, ale w najbliższych spotkaniach będziemy za Wilkami!

Hejże wilki, hejże hola

Litości niechaj nie zna brat

Tu silne szczęki, silna wola

I zdobędziemy cały świat.