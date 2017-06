Akcja meczu nr 2 – Curry pojechał LeBrona!

To można oglądać w nieskończoność – w trzeciej kwarcie Steph tak zakręcił Jamesem, że jeśli finałowa rywalizacja zakończy się wygraną Warriors, to ta akcja będzie jej symbolem.

To był początek trzeciej kwarty i Cavs byli jeszcze w grze – przegrywali 73:81, szturm Warriors miał dopiero nadejść. Albo inaczej – właśnie się rozpoczynał, bo akcja Stephena Curry’ego wywołała euforię. Zobaczcie:

Ok, Kevin Durant też miał w niedzielę świetne akcje, ale to dwaj MVP, dwaj liderzy finalistów zatańczyli ze sobą najładniej. Symboliczny pojedynek wygrał Curry, ale trzeba też przyznać, że mimo tylu zwodów i zmian kierunku – LeBron trzymał się w tej akcji do końca.

Jeśli chodzi o statystyki, to po dwóch meczach Curry ma 60 punktów, 16 zbiórek i 22 asysty, przy odpowiednio 57, 26 i 22 Jamesa. Steph trafił 18 z 39 rzutów z gry i popełnił 10 strat, natomiast LeBron miał 21/38 i 12 strat.

No ale najważniejsze jest oczywiście, że Warriors prowadzą w finale 2-0.

