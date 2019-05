Akcja – symbol! Jak oni to uratowali? (WIDEO)

Skrajne poświęcenie i cyrkowa wręcz sztuczka. Kamil Łączyński i Ivan Almeida rzucają się na parkiet uratowali piłkę, a Jarosław Zyskowski odnalazł się we właściwym miejscu i właściwym momencie. Akcja Anwilu, która przesądziła o losach meczu.



DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

To była ostatnia minuta meczu z Arką (nasza relacja TUTAJ >>), który Anwil wygrał 87:79. Dopiero na powtórkach widać, w jak niezwykły sposób Kamil Łączyński za drugim razem podbił piłkę, aby ta nie spadła na aut, a następnie Ivan Almeida uratował ją ponownie i skierował do Jarosława Zyskowskiego, który przytomnie dobił spod kosza.

W taki sposób wygrywa się mecze w playoff!

RW