Al Horford i Tobias Harris w Sixers – wielkie wzmocnienia w Filadelfii

76ers idą na całość. W przyszłym sezonie w Filadelfii zagrają Al Horford, Tobias Harris I Josh Richardson, co powoduje, że utrata Jimmy’ego Butlera nie będzie tak odczuwalna. Brett Brown prawdopodobnie będzie miał do dyspozycji najwyższą piątkę w NBA.

Do jednego z najlepszych obrońców ligi, Joela Embiida, dołącza kolejny podkoszowy znakomicie czujący się w defensywie. Al Horford nie zdecydował się na przedłużenie umowy z Boston Celtics i podpisze 4-letni kontrakt z Philadelphia 76ers opiewający na 109 milionów dolarów.

W Filadelfii zostaje także Tobias Harris, który na końcu został nieco przepłacony – 180 milionów dolarów za 5 lat gry. 76ers nie zatrzymają z kolei Jimmy’ego Butlera, który obrał kierunek na Miami.

W jego miejsce (a także JJ Redicka, który podpisał umowę z Pelicans) do Sixers powędruje Josh Richardson, który zrobi w Heat miejsce na Butlera. W Filadelfii przedłużenie kontraktu dostał także Mike Scott (2 lata, 9,8 milinów dolarów).

Wiele wskazuje na to, że 76ers będą rozpoczynać mecze piątką Ben Simmons (208 cm), Josh Richardson (198 cm), Tobias Harris (206 cm), Al Horford (208 cm) i Joel Embiid (213 cm). To zdecydowanie najwyższa piątka w całej NBA.

