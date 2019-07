Alan Czujkowski w Krośnie – kolejne wzmocnienie z PLK

Kolejne rozpoznawalne nazwisko i zarazem coraz ciekawszy skład w Krośnie. Mający za sobą sezon w AZS-ie Koszalin, doświadczony Alan Czujkowski został właśnie nowym zawodnikiem Miasta Szkła.

Przed minionymi rozgrywkami, Alan Czujkowski (29 lat, 199 cm) pomimo awansu wywalczonego w barwach Spójni Stargard, zdecydował się na przenosiny do AZS-u Koszalin.

Finalnie zespół utrzymał się w lidze, w czym niemały udział miał Czujkowski, jednak decyzji o przeprowadzce nie można uznać za udaną, głównie z powodów pozasportowych.

W sezonie 2018/19 Alan rozegrał 23 spotkania. Średnio zdobywał 5,6 punktu i zbierał 2 piłki w 16 minut gry. Był wykorzystywany zarówno jako niski skrzydłowy, jak i rozciągająca grę czwórka (40% skuteczności w rzutach za 3 punkty).

Tym razem Alan decyduje się przenieść na kompletnie przeciwny kraniec Polski. W przyszłym sezonie będzie bronił barw Miasta Szkła Krosno, które buduje bardzo mocny skład chcąc jak najszybciej wrócić do ekstraklasy.

Warto wspomnieć, że grając w zespołach pierwszoligowych w ostatnich latach, Czujkowski za każdym razem był jednym z liderów drużyny (w sezonie 2016/17 w barwach Sokoła Łańcut zdobywał średnio 14 punktów).

O wcześniejszych ruchach (m.in. dołączeniu do składu Marcina Dymały) pisaliśmy wcześniej TUTAJ >>

RW