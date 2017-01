Alarm w Słupsku! Energa rozważa wyjście z Czarnych

Energetyczny koncern poinformował, że poważnie rozważa możliwość rozwiązania umowy sponsorskiej, w związku z „nieprofesjonalnym i nietransparentnym zarządzaniem klubu ze Słupska”.

– Ta skaza na naszym wizerunku może zaszkodzić Enerdze, za co przepraszam naszego strategicznego sponsora – mówił prezes Czarnych Andrzej Twardowski w jednym z licznych wywiadów po wybuchu afery w klubie ze Słupska. Przypomnijmy: chodziło o wyprowadzanie pieniędzy ze spółki przez menedżera Czarnych oraz niejasne rozliczenia z agentami.

Z późniejszych wypowiedzi prezesa wynikało, że nie ma obawy odstąpienia sponsora od umowy, choć 12 stycznia Energa opublikowała krótkie oświadczenie, w którym poinformowała, że w związku ze złożeniem do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu wielowątkowego przestępstwa, wszczęła własne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Teraz, w ostatni piątek, na stronie koncernu pojawiło się kolejne oświadczenie. Oto one:

Energa SA, jako Sponsor Tytularny Klubu „Energa Czarni Słupsk”, przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w związku ze złożeniem do Prokuratury Rejonowej w Słupsku zawiadomienia o popełnieniu wielowątkowego przestępstwa. Wynika z niego, że w klubie doszło do licznych nieetycznych i niezgodnych z prawem zachowań, m.in. generalnego menadżera i części agentów zawodników Czarnych Słupsk. Bez względu na wynik śledztwa prokuratury, już teraz widać, że w klubie panował bałagan, a nadzór zarządczy nie funkcjonował poprawnie.

W wyniku licznych publikacji medialnych opisujących nieprawidłowości w słupskim klubie, Grupa Energa jako Sponsor Tytularny poniosła znaczące wizerunkowe straty. Spółka Skarbu Państwa, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, nie może dopuszczać do sytuacji, w której sponsoruje klub zarządzany w sposób nieprofesjonalny i nietransparentny. W związku z tym, Energa SA poważnie rozważa możliwość rozwiązania umowy sponsorskiej ze spółką „Słupskie Towarzystwo Koszykówki” Sportowa Spółka Akcyjna, zgodnie z obowiązującymi strony zapisami.

– Nie mogę w tej chwili komentować tego komunikatu, podejmuję działania antykryzysowe – powiedział tylko PolskiKosz.pl Andrzej Twardowski.

Podpisana latem 2016 roku umowa między Czarnymi i Energą ma obowiązywać przez trzy sezony.

