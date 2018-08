Albert Owens – Spójnia ma swojego centra

Nowym środkowym beniaminka PLK został Albert Owens, 22-letni absolwent uczelni Oral Roberts. Jest pierwszym cudzoziemcem, którego zatrudnienie potwierdził klub ze Stargardu.

W niedzielę informowaliśmy, że nowym koszykarzem Spójni został Jalen Hayes, ale to tego momentu Spójnia nie potwierdziła jeszcze tego transferu. Klub ogłosił natomiast w poniedziałek, że jego nowym środkowym został Albert Owens (206 cm, 117 kg).

Amerykański podkoszowy spędził pełne 4 sezony w NCAA i gra w Polsce będzie jego debiutem w zawodowej koszykówce. W minionych rozgrywkach na parkietach akademickich notował średnie na poziomie 11.6 punktu, 4.2 zbiórki oraz 1.6 bloku na mecz. Trafiał 48.5 % rzutów z gry oraz 69% z wolnych.

Owens to klasyczny środkowy starej szkoły. Chętnie gra tyłem do kosza, wykorzystując siłę blisko obręczy, uchodzi też za niezłego obrońcę.

Najprawdopodobniej w Spójni w pierwszym sezonie po powrocie do PLK zagra 3 obcokrajowców. Obok Owensa i (prawdopodobnie) Hayesa, będzie to jeszcze rozgrywający. Nowym polskim graczem będzie Piotr Pamuła, a zespole pozostają: Hubert Pabian, Dawid Bręk, Marcin Dymała, Wojciech Fraś, Marcel Wilczek i Maciej Raczyński.

