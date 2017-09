Aleja Koszykarskich Gwiazd – dołączyły kolejne sławy

Katarzyna Dulnik, Teresa Komorowska i Wiesław Zych wstąpili w weekend do Alei Koszykarskich Gwiazd w Polanicy-Zdroju. W sumie wyróżnionych zostało już 45 osób.

BACK ON THE COURT – świetne rabaty w Sklepie Koszykarza >>

W sobotę swoje odciski dłoni w specjalnej strefie w centrum miasta złożyli znakomite w przeszłości zawodniczki Teresa Komorowska (wicemistrzyni Europy 1980, 1981) i Katarzyna Dulnik (złota medalistka ME 1999) oraz najlepszy w historii polski arbiter międzynarodowy i komisarz FIBA Wiesław Zych, który prowadził m.in. olimpijskie finały – męski w Barcelonie (1992) z udziałem słynnego Dream Teamu i żeński w Atlancie (1996).

Chwilą ciszy zgromadzeni na sobotniej uroczystości uczcili zmarłego niedawno jednego z najwybitniejszych polskich koszykarzy Adama Wójcika. Odszedł za młodo, nie zdążył w Polanicy odcisnąć swojej dłoni. Trafi tam pośmiertnie, jak gwiazda naszej żeńskiej koszykówki Małgorzata Dydek.

W sobotę w wieku 86 lat zmarł inny wybitny reprezentant uhonorowany w Polanicy-Zdroju – Jerzy Młynarczyk, uczestnik igrzysk olimpijskich w Rzymie (1960) i czterech finałowych turniejów mistrzostw Europy (1955-1961). Z byłych koszykarzy to on zrobił największą karierę po zakończeniu występów na boisku. Został profesorem prawa i rektorem, wykładowcą także na zagranicznej uczelni. Napisał trzytomowy podręcznik prawa morskiego. Był prezydentem Gdańska i posłem na Sejm IV kadencji.

– Wiele osób z tej alei już nie ma wśród nas. Spoglądają na nas z góry, ale pozostają w naszej pamięci. Powinniśmy kontynuować tę tradycję, żeby nasza koszykarska rodzina była zawsze razem – podkreślił w trakcie uroczystości Mieczysław Łopatka, czterokrotny olimpijczyk (1960-1972), król strzelców mistrzostw świata w Urugwaju.

Tradycja Alei Koszykarskich Gwiazd została zapoczątkowana w 2007, gdy swoje dłonie na deptaku w Polanicy odcisnęli Witold Zagórski, wybitny trener męskiej reprezentacji z lat 60. i 70. oraz Łopatka.

Zmarły przed rokiem w wieku 85 lat szkoleniowiec zdobył z biało-czerwonymi m.in. trzy medale (srebrny 1963, brązowe 1965, 1967) i pięć razy z rzędu grał w półfinałach mistrzostw Europy. A w mistrzostwach świata 1967, jedynych w których startowali Polacy, wywalczył piąte miejsce.

Do dziś w Polanicy uhonorowano 45 najwybitniejszych zawodniczek i zawodników polskiej koszykówki, szkoleniowców, działaczy i sędziów.

MC

BACK ON THE COURT – świetne rabaty w Sklepie Koszykarza >>

Wyróżnieni w Alei Koszykarskich Gwiazd

2007:

Witold Zagórski

Mieczysław Łopatka

2008:

Janusz Wichowski

Zbigniew Dregier

Ludwik Miętta-Mikołajewicz

Halina Iwaniec

2009:

Jerzy Piskun

Stanisław Olejniczak

Kazimierz Frelkiewicz

Andrzej Pstrokoński

2010:

Kajetan Hądzelek

Józef Żyliński

Mieczysław Fęglerski

Bożena Wołujewicz-Sędzicka

Jerzy Młynarczyk

Andrzej Nartowski

Marek Sitkowski

Bogdan Likszo

2011:

Leszek Arent

Nina Chłodzińska-Urbaniak

Czesław Malec

Krystyna Likszo

Małgorzata Dydek

Leszek Maria Rouppert

2012:

Ryszard Olszewski

Grzegorz Korcz

Ilona Mądra

Grażyna Seweryn

2013:

Mariola Pawlak-Marzec

Dariusz Zelig

Jerzy Binkowski

Teresa Swędrowska

2014:

Elżbieta Nowak-Trześniewska

Sylwia Wlaźlak

Eugeniusz Kijewski

Mieczysław Młynarski

2015:

Krystyna Szymańska-Lara

Ludmiła Janowska

Andrzej Seweryn

Jerzy Świątek

2016:

Tomasz Herkt

Patrycja Czepiec

2017:

Teresa Komorowska

Katarzyna Dulnik

Wiesław Zych