Alejandro Hernandez w Stelmecie – ostra walka o minuty

W drużynie już było ciasno, a teraz – po podpisaniu kontraktu z hiszpańskim rozgrywającym – Andrej Urlep będzie miał już pełną, dwunastoosobową rotację. Jeśli wyzdrowieje Boris Savović, to któryś z graczy nie będzie mieścił się w składzie.

Alejandro Hernandez ma niespełna 28 lat, 189 cm wzrostu i półtora sezonu w litewskiej Dżukiji Olita za sobą. To przeciętny zespół, który w poprzednim sezonie prowadził jeszcze Andrej Urlep – Hernandez notował wówczas średnio po 7,8 punktu oraz 4,2 asysty, natomiast w obecnych rozgrywkach jego osiągi wzrosły do odpowiednio 8,7 oraz 6,1. Pod względem asyst Hiszpan był najlepszy w lidze.

Hernandez pochodzi z Murcji, gdzie uczył się koszykówki, potem był graczem Barcelony, w której zadebiutował w ACB w wieku 17 lat. W katalońskim klubie więcej nie pograł, ale w latach 2010-16 regularnie występował w ekstraklasie w barwach Manresy.

Doświadczony rozgrywający raczej nie wywróci do góry nogami hierarchii na tej pozycji w Stelmecie, ale może być lepszym zmiennikiem Łukasza Koszarka, w odróżnieniu od Jamesa Florence’a jest typową jedynką.

Kolejny transfer Stelmetu (po dojściu Enei jako sponsora kontrakty podpisali też Edo Murić i Nikola Marković) nie zmienia zbyt wiele, jeśli chodzi o PLK – zielonogórski zespół już wyglądał na ekipę, która jest poza zasięgiem konkurencji, dojście Hernandeza w tym kontekście nie ma znaczenia. Ale obecność Hiszpana poprawi intensywność i jakość treningu, zwiększy rywalizację o miejsce w składzie. No i może pomóc w walce w Lidze Mistrzów, w której Stelmet odżył, wygrał trzy mecze z rzędu, ma realną szansę na awans z grupy.

Andrej Urlep ma w tym momencie 12 graczy zdolnych do solidnej gry na poziomie Ligi Mistrzów. A jeśli na boisko wróci Boris Savović, który ostatecznie nie przeszedł operacji i jest już w Zielonej Górze, to w składzie meczowym nie zmieści się jeden z występujących obecnie graczy.

ŁC

