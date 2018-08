Aleksandar Radulović w AZS – rośnie Serbia w Koszalinie

Doświadczony rozgrywający jest już trzecim zawodnikiem z kraju trenera Dragana Nikolicia, który trafia na najbliższy sezon do Koszalina. Aleksandar Radulović dołącza do Marco Tejicia i Dragoslava Papicia.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>

Trener „Akademików”, jak widać, stawia na swoich rodaków. Jako trzeci do AZS dołączył Aleksandar Radulović (30 lat, 190 cm), rozgrywający mogący spełniać też rolę strzelca. Podobnie jak pozostali Serbowie, także on prawie całą swoją karierę spędził w licznych, mniej znanych lokalnych klubach.

W minionych rozgrywkach Radulović występował w aż trzech drużynach – zaczynał w Teodo Tivat, później przeniósł się do czeskiego MMCITE Brno, a kończył w KK Borac Mozzart Cacak. Dla tego ostatniego zespołu zdobywał średnio 5,8 punktu i 4,1 asysty w 16 rozegranych spotkaniach.

– Radulović to przede wszystkim świetny obrońca, z którym miałem już okazję współpracować. Jest dobrym strzelcem i jeszcze lepszym kreatorem gry. Ze współpracy z nim skorzysta na pewno cała drużyna – powiedział na oficjalnej stronie drużyny trener Akademików, Dragan Nikolić.

Czwartym obcokrajowcem w Koszalinie będzie Amerykanin Drew Brandon, który w poprzednim sezonie grał w Czarnych Słupsk. Polacy z nowymi kontraktami to: Maciej Kucharek, Greg Surmacz, Marek Zywert, Krzysztfo Jakóbczyk, Alan Czujkowski i Łukasz Ratajczak.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>