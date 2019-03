Aleksander Balcerowski – pierwsza piątka w Eurolidze!

Młody polski środkowy wyszedł w pierwszej piątce Herbalife Gran Canaria w wygranym meczu 84:64 z Darussafaka Tekfen Istambuł. Zdobył 7 punktów i zanotował 2 zbiórki w 21 minut gry.

Aleksander Balcerowski (18 lat, 215 cm), czyli jeden z najbardziej utalentowanych koszykarzy młodego pokolenia, wyszedł w czwartkowym meczu Euroligi w pierwszej piątce i zdobył 7 punktów w 21 minut gry. Popisał się także kapitalną akcją, w której zapakował piłkę do kosza.

That pass and that dunk 😳@GranCanariaCB are getting it done tonight 💪#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Mgy3rQXVMh — EuroLeague (@EuroLeague) March 14, 2019

Jego zespół, Herbalife Gran Canaria, dość gładko pokonał Darussafaka Tekfen Istambuł 84:64. Turcy to najsłabszy zespół tegorocznej edycji Euroligi. Zajmują 16. miejsce z bilansem 3-23. Gran Canaria jest 14. i ma bilans 7-19.

To było już drugie spotkanie Aleksandra w Eurolidze. W pierwszym wyszedł na parkiet przeciwko wielkiemu Fenerbahce i zagrał 3 minuty zdobywając 2 punkty. Także popisał się bardzo efektowną akcją >>

W czwartek dostał większą szansę i ją wykorzystał. W piątce pojawił się obok Ondreja Balvina, czyli nominalnie grał na pozycji numer 4 i właśnie do tej roli przygotowują go Hiszpanie. Czasem porównywany jest warunkami fizycznymi i charakterystyką gry do Lauriego Markkanena.

Balcerowski latem będzie występował obok Łukasza Kolendy, czy Andrzeja Pluty juniora w reprezentacji Polski do lat 20. Dostał już także zaproszenie od Mike’a Taylora za zgrupowanie seniorskiej reprezentacji. Jeśli tylko wzmocni się fizycznie, może wkrótce trafić do meczowej dwunastki.

GS

