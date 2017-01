Aleksander Balcerowski – mamy talent na miarę NBA!

Swoboda w grze z piłką i wykańczaniu akcji rzutami spod obręczy oraz z dystansu, niezła mobilność i świetne warunki fizyczne – 16-letni środkowy grający w Las Palmas, który ma już 215 cm wzrostu, zaprezentował swoje atuty w prestiżowym turnieju w L’Hospitalet.

NBA, PLK – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>

W miniony weekend, w mieście należącym do aglomeracji Barcelony, odbył się pierwszy z czterech tegorocznych turniejów z cyklu Adidas Next Generation Tournament. Rozgrywki te, organizowane są przez koszykarską Euroligę dla kategorii wiekowej do lat 18 i zrzeszają wszystkie najlepsze akademie ze starego kontynentu, a ich historia sięga 2003 roku. Zwycięzcy każdego turnieju wraz z obrońcami tytułu i trzema klubami z tzw. „dziką kartą”, promowani są do finałów rozgrywanych przy okazji seniorskiego Final Four.

Wśród drużyn biorących udziału w turnieju nie zabrakło Herbalife Gran Canaria Las Palmas z Aleksandrem Balcerowskim w składzie. Szkoda tylko, że utalentowany 16-latek, jedna z największych nadziei koszykarskiej Polski, przystępował do rywalizacji wciąż nękany problemami zdrowotnymi, ciągnącymi się za nim aż od felernych ubiegłorocznych wakacji.

Wtedy mierzący obecnie 215 cm wzrostu środkowy doznał złamania zmęczeniowego stopy, które uniemożliwiło mu występy w reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy do lat 16 w Radomiu. Na domiar złego następnie Balcerowski borykał się z bólem kolan powstałym prawdopodobnie wskutek wcześniejszego urazu.

Niestosowne było więc oczekiwać od Olka dominowania na parkiecie w L’Hospitalet, jako że trenuje on z pełnym obciążeniem zaledwie od połowy zeszłego miesiąca. Ale można było zobaczyć jego wszechstronność, doskonałe warunki fizyczne i niespotykane dla typowego centra umiejętności. Jeśli chodzi o statystyki, Balcerowski wypadł przeciętnie (5,5 punktu, 3,0 zbiórki, 1,0 bloku w czterech meczach), ale nie trzeba było zajmować się zawodowo ocenianiem potencjału graczy, by zauważyć u Polaka wyjątkowe walory.

Sądząc po opiniach ekspertów, nasz rodak wymieniany był w gronie zaledwie kilku zawodników występujących w L’Hospitalet z realną szansą na przyszłość w NBA. Pomimo swoich 215 cm Balcerowski czuje się komfortowo z piłką w rękach i nie można zostawiać mu miejsca nawet za linią rzutów za trzy punkty, o czym świadczy chociażby jego udział w konkursie trójek, do którego wybierany był tylko jeden gracz z każdego zespołu). Trafił 11 z 25 prób.

Zauważalna była również swoboda, z jaką Polak wykańczał akcje pod obręczą obiema dłońmi. Do atutów należy zaliczyć także dużą mobilność, w której są zresztą duże rezerwy zważywszy na to, że młody koszykarz powinien poprawić koordynację w momencie, w którym przestanie rosnąć.

Najbardziej zauważalnym brakiem w obecnej grze Balcerowskiego jest niedostateczne wykorzystywanie wzrostu, przejawiające się małą aktywnością w zajmowaniu pozycji tyłem do kosza. Zdarza mu się także sporo strat, które wynikają ze zbyt ryzykownych prób dograń do kolegów.

Drużyna z Las Palmas zajęła w fazie grupowej drugie miejsce, co dało jej awans do półfinału. W nim zespół Balcerowskiego przegrał jednak z Joventutem Badalona (79:93, mecz można obejrzeć tutaj), a o porażce Herbalife zadecydowała doskonała agresywna obrona rywali i szybki atak. Najlepszym graczem w zespole Polaka był jego rówieśnik Biram Faye – silny skrzydłowy pochodzący z Senegalu o fizycznym i nieustępliwym stylu gry.

W finale turnieju Barcelona pokonała Joventut 74:58. MVP rozgrywek został Sergi Martinez.

Bronisław Wawrzyńczuk*, @BronislawNBG

*autor jest dyrektorem skautingu w New Basketball Generation