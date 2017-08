Aleksander Czyż poza kadrą – „Bestia” bliżej EuroBasketu

Z dwóch walecznych podkoszowych Mike Taylor wybrał Adama Hrycaniuka – postawił na jego przewidywalność, doświadczenie i twardość. Na Łotwę kadra leci już bez Czyża.

O tym, że „Bestia” i Aleksander Czyż walczą ze sobą o miejsce w reprezentacji, pisaliśmy kilka dni temu, po turnieju w Kłajpedzie. Tam obaj zagrali po jednym niezłym meczu, Mike Taylor zdecydował jednak, że postawi na Hrycaniuka.

Trener reprezentacji na EuroBaskecie woli mieć gracza, po którym wie, czego się spodziewać. Czyż znany jest z gry agresywnej, wyłamującej się schematom – problem w tym, że czasem jest nieprzewidywalny nawet dla swoich kolegów.

W kadrze zostało zatem 14-15 graczy. Liczba nieprecyzyjna, ale tak naprawdę nikt nie wie, co będzie z Maciejem Lampem. Sztab szkoleniowy dostaje informacje o rehabilitacji od zawodnika, ale zobaczy go dopiero w przyszłym tygodniu w Warszawie.

Mike Taylor zapowiada, że na mistrzostwach chce mieć graczy zdrowych w 100 proc. lub tym 100 proc. bliskim. Innymi słowy – jeśli Lampe nie będzie zdrowotnie i fizycznie gotowy na wielką walkę, na EuroBasket poleci „Bestia”.

Z obecnego składu odpadną też zapewne Filip Matczak i Andy Mazurczak, którzy na turnieju na Litwie w ogóle nie wyszli na boisku. Jeśli okaże się, że Lampe nie jest gotowy, skład Polski będzie wyglądał tak:

Łukasz Koszarek

A.J. Slaughter

Mateusz Ponitka

Adam Waczyński

Przemysław Zamojski

Karol Gruszecki

Michał Sokołowski

Aaron Cel

Damian Kulig

Tomasz Gielo

Przemysław Karnowski

Adam Hrycaniuk

ŁC

