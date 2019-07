Aleksander Czyż żegna Włocławek – zagra we Francji

Mistrz Polski z Anwilem Włocławek, Aleksander Czyż, kolejny sezon spędzi we Francji. Polski podkoszowy podpisał właśnie kontrakt z grającym w 2. lidze Basket Club Gries Oberhoffen.

Dla Aleksandra Czyża (29 lat, 201 cm) miniony sezon był dopiero drugim na polskich parkietach (w 2014/15 grał w Turowie Zgorzelec), ale za to skończył się wyjątkowym happy endem, bo mistrzostwem Polski z Anwilem Włocławek.

Mimo drużynowego sukcesu, powracający po ciężkich kontuzjach Aleksander, nie do końca może zaliczyć ostatnich rozgrywek do udanych. Widać było w jego grze spore zaległości i niepewność na parkiecie, co przełożyło się nawet na chwilową utratę miejsca w rotacji zespołu Igora Milicicia.

Ostatecznie, w sezonie 2018/19 rozegrał 14 spotkań, w których średnio zdobywał 2,6 punktu i zbierał 1,6 piłki w niecałe 8 minut spędzanych na parkiecie.

Być może transfer do Anwilu po tak długiej przerwie od gry było rzuceniem się na zbyt głęboką wodę, dlatego tym razem Czyż zdecydował się podpisać kontrakt w drugiej lidze francuskiej, w Basket Club Gries Oberhoffen.

Zespół ten w minionym sezonie grał w półfinale ligi Pro B, choć był dopiero beniaminkiem. Dla Aleksandra będzie to pierwszy rok gry we Francji, do tej pory większość kariery spędził we Włoszech.

GS