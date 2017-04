Aleksander Dziewa – błyszczy na drodze do I ligi

Od początku lutego 19-letni środkowy w II lidze gra na bardzo dobrym poziomie, a Śląskowi Wrocław brakuje już tylko trzech zwycięstwo do awansu za zaplecze PLK.

W sobotę wrocławianie pokonali Księżaka Łowicz 89:79 i w ćwierćfinale play-off objęli prowadzenie 1-0. Awans do I ligi wywalczą trzy zespoły – finaliści tej fazy oraz zwycięzca z pary, która przegra półfinały.

Śląsk ma spore szanse na promocję (nawet jeśli w poprzedniej rundzie wygrał tylko 2-1 z Weegree AZS Politechnika Opolska), a jego liderem jest ostatnio Aleksander Dziewa – utalentowany podkoszowy, który kilka tygodni temu został MVP mistrzostw Polski juniorów starszych.

Wówczas pisaliśmy o jego szachowych początkach w Koninie, teraz trzeba skupić się tylko i wyłącznie na grze. Od początku marca, w 11 meczach II ligi, Dziewa notuje średnio 18,5 punktu, 7,4 zbiórki oraz 1,3 bloku. Trafił 68 proc. rzutów z gry (80/118), w trzech ostatnich meczach zdobywał ponad 20 punktów.

W sobotę z Księżakiem rzucił 24 (9/14 z gry) oraz miał 7 zbiórek i 4 bloki. Śląsk wygrał pewnie, w drugiej połowie miał momentami ponad 20 punktów przewagi.

Ćwierćfinały play-off II ligi (do dwóch zwycięstw):

Decka Pelplin – AZS UMCS Lublin 65:69, stan rywalizacji 0-1

R8 Basket Kraków – Górnik Wałbrzych 73:58, stan rywalizacji 1-0

Śląsk Wrocław – Księżak Łowicz 89:79, stan rywalizacji 1-0

KK Warszawa – AZS AWF Katowice 62:54, stan rywalizacji 1-0

