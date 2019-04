Aleksander Dziewa wybrany MVP sezonu 1 ligi

Aleksander Dziewa został wybrany przez trenerów najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) pierwszej ligi za sezon zasadniczy 2018/19. Podkoszowy FutureNet Śląska Wrocław notował średnie na poziomie 21 punktów i 9,3 zbiórki.

Aleksander Dziewa, mierzący 205 cm koszykarz w sezonie 2018/2019 był liderem FutureNet Śląska, coraz chętniej grał też przodem do kosza. W skrajnych przypadkach pełnił nawet funkcję niskiego skrzydłowego.

W porównaniu z poprzednimi rozgrywkami rzucał o 6,5 punktu więcej, dodatkowo miał więcej zbiórek, asyst oraz przechwytów. Z powodu urazu nie grał na przełomie lutego oraz marca, ale po powrocie nadal był ważną postacią najlepszego zespołu rundy zasadniczej.

Dziewa w jedenastu spotkaniach zanotował double-double. Szczególnie dobrze będzie wspominał dwa mecze z SKK Siedlce, w których rzucił po 38 punktów, zbierając 14 i 10 piłek. Średnio na mecz rzucał 21 pkt, miał 9,3 zbiórki, 1,4 asysty oraz 1,2 bloku na mecz.

WYNIKI GŁOSOWANIA

MVP sezonu zasadniczego 2018/2019

Aleksander Dziewa (FutureNet Śląsk Wrocław) – 12 głosów

Marcin Flieger (Biofarm Basket Poznań) – 2 głosy

Filip Małgorzaciak (Rawlplug Sokół Łańcut) – 1 głos

Patryk Pełka (STK Czarni Słupsk) – 1 głos









Triumfowali w ostatnich latach:

17/18: Hubert Pabian (Spójnia Stargard)

16/17: Filip Zegzuła (ACK UTH Rosa Radom)

15/16: Dariusz Oczkowicz (Miasto Szkła Krosno)

14/15: Tomasz Ochońko (BM Slam Stal Ostrów Wlkp.)

13/14: Nikt

12/13: Paweł Kikowski (WKS Śląsk Wrocław)

11/12: Mateusz Kostrzewski (Start Gdynia)

10/11: Piotr Pamuła (AZS Politechnika Warszawska)

09/10: Marcin Flieger (Intermarche Zastal Zielona Góra)

08/09: Andrzej Misiewicz (Żubry Białystok)

07/08: Damian Kulig (Big Star Tychy)

06/07: Krzysztof Szubarga (Sportino Inowrocław)

05/06: Tomasz Milewski (Tytan Częstochowa)

04/05: Marcin Chodkiewicz (Zastal Zielona Góra)

źródło: PZKosz, Adam Wall

