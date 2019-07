Aleksiej Szwied liderem – Rosję musimy oglądać

Rosjanie, z którymi możemy spotkać się na mistrzostwach świata po wyjściu z grupy, właśnie ogłosili wstępny skład na mundial. Największą gwiazdą będzie Aleksiej Szwied, który był najlepszym strzelcem poprzedniego Eurobasketu.

Znamy już wstępny skład Rosjan na mistrzostwa świata. Tradycyjnie w składzie znajdą się gwiazdy jak Aleksiej Szwied z Chimek (najlepszy strzelec Eurobasketu 2017), czy Siergiej Karasiew z Zenitu St. Petersburg. Nie zabraknie także graczy ogranych w Eurolidze i weteranów, jak chociażby Witalij Fridzon z Lokomotivu Kubań. Zabraknie za to Timofieja Mozgowa, który ostatnie lata spędził w NBA, a ostatnio zmaga się z kontuzjami.

Rosja na mistrzostwach świata zagra w grupie B, gdzie zmierzy się z Argentyną, Nigerią i Koreą Południową. To właśnie z grupą B łączyć się będzie „polska” grupa A, a więc trafienie na Rosjan przez Polaków jest bardzo prawdopodobne.

Pełen skład Rosjan na zgrupowanie przed mistrzostwami:

Dmitryj Kułagin (Lokomotiv Kubań)

Michaił Kułagin (CSKA Moskwa)

Grigorij Motowilow (Spartak-Primorye)

Alexander Platunow (Parma Perm)

Andrej Sopin (TEMP-SUMZ – UGMK)

Witalij Fridzon (Lokomotiv Kubań)

Aleksiej Szwied (Chimki)

Semion Antonow (CSKA Moskwa)

Nikita Bałaszow (bez klubu)

Jewgienij Waliew (Zenit, St. Petersburg)

Andrej Woroncewicz (CSKA Moskwa)

Andrej Zubkow (Chimki)

Siergiej Karasiew (Zenit Moskwa)

Nikita Kurbanow (CSKA Moskwa)

Andrej Łopatin (CSKA Moskwa)

Joel Bolomboy (CSKA Moskwa)

Artem Zabelin (Avtodor Saratov)

Władimir Iwlew (Lokomotiv Kubań)

Artem Klimenko (UNICS Kazań)

