Ależ kanonada Trefla w Szczecinie!

Sopocianie rozstrzelali w czwartej kwarcie gospodarzy trójkami, wygrali z Kingiem 93:76 i wciąż są w grze o play-off.

Mecz w Szczecinie długo był wyrównany, początkowo prowadził King (najwyżej 20:13 w 9. minucie). Ale jak Trefl zadał uderzenie w końcówce, to gospodarze nie wiedzieli, co się dzieje.

Jakub Karolak, Filip Dylewicz, Anthony Ireland, Karolak, Ireland, Ireland – przed 3,5 minuty czwartej kwarty sopocianie trafili sześć kolejnych trójek i ze stanu 73:69 wyszli na 91:73. To był imponujący pokaz skuteczności!

W sumie Trefl miał świetne 13/26 za trzy – Karolak trafił 4 z 6 prób, Ireland był perfekcyjny (4/4, w sumie 22 punkty), nieźle wypadł też Artur Mielczarek (3/5). Solidnie punktowali też Piotr Śmigielski (15), Nikola Marković (12) oraz Filip Dylewicz (11 punktów, 6 zbiórek, 6 asyst).

Szczecinianom tylko momentami pomagała świetna gra Roberta Skibniewskiego (28 punktów, 9/11 z gry oraz 5 asyst), którego wspierał Michał Nowakowski (15 punktów). Przeciętnie spisali się Amerykanie, z których najlepszy Travis Releford zdobył tylko 10 „oczek”.

King czeka na koniec sezonu, a Trefl – na ostatnią kolejkę. Sopocianie zagrają w niej na wyjeździe z Anwilem.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

