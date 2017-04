Ależ koncert gry Anwilu – Stelmet rozbity we Włocławku

Najlepszy mecz sezonu, skuteczność i mnóstwo luzu – Anwil był wyraźnie lepszy od mistrzów Polski, wygrał 81:68 i jest już samodzielnym liderem PLK.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Trener Igor Milicić przed meczem przekornie mówił, że to mecz jak wszystkie, a punkty stracone lub zdobyte ze Stelmetem liczą się identycznie, jak takie ze spotkanie z Siarką.

Uwierzcie lub nie, w pierwszej połowie Anwil grał na takim luzie i dominowa z taką przewagą, że można było odnieść wrażenie, że faktycznie gra z rywalem znacznie mniej poważnym niż mistrz Polki.

To włocławianie okazywali się pod samym koszem większymi cwaniakami niż gracze Stelmetu i głównie w ten sposób zbudowali początkową przewagę. Po pierwszej kwarcie było 22:13 dla gospodarzy, a gdy Anwil w drugiej kwarcie dołączył rzuty z dystansu, przewaga zaczęła rosnąć, a obrona Stelmetu zupełnie się posypała. Do przerwy było już 45:30.

Goście kolekcjonowali straty i sprawiał wrażenie pogubionego. Aż 11 strat do przerwy, juniorskie błędy Łukasza Koszarka (5 strat w meczu) i olbrzymie nerwy trenera Artura Gronka na ławce rezerwowych – tak kiepskiego Stelmetu jak w pierwszej połowie nie widzieliśmy dawno.

Tuż po przerwie przewaga wzrosła na chwilę do 20 punktów i to był gong, który obudził Stelmet. Pojawiła się wyższa obrona, sygnał do pościgu dał pobudzony i skuteczny Koszarek (15 pkt, 8 asyst) – w końcówce III kwarty goście tracili już tylko 8 oczek.

Wyraźnie lepszy Anwil nie stracił jednak rezonu, uporządkował szyki i spokojnie utrzymał prowadzenie do końca meczu. Gracze Milicicia imponowali zespołową grą i luzem w ataku, jaki nie zawsze przecież był ich specjalnością.

Najskuteczniejszym graczem wśród wygranych był nieco nieoczekiwanie Toney McCray (14 pkt., 3/5 z dystansu), ale kluczowym graczem z pewnością był Josip Sobin. Chorwacki środkowy wygrał podkoszową batalię z zielonogórzanami, notując ostatecznie 15 punktów i 11 zbiórek. Zaliczył też „swoje” 1/6 z wolnych. W ważnych momentach rzuty z dystansu trafiali Tyler Haws i Fiodor Dmitriew.

Anwil dzięki tej wygranej jest samodzielnym liderem PLK i ma poważne szanse, aby playoff rozpocząć z pierwszej pozycji w tabeli. Także dzięki wysokości dzisiejszej wygranej (więcej niż 8 pkt.), która daje włocławianom przewagę małych punktów nad Stelmetem.

