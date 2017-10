Ależ pech Łączyńskiego – sędzia wszedł pod nogi

Nietypowa, groźna sytuacja podczas meczu Anwil – Start. Kamil Łączyński musiał opuścić parkiet ze skręconą kostką po kolizji z arbitrem.

Do pechowej sytuacji doszło już w I kwarcie środowego meczu. Nie ulega wątpliwości, że przypadkowe zderzenie było zawinione przez sędziego. Powinien on tak przemieszczać się po boisku, by nie utrudniać poruszania koszykarzom.

Kamil Łączyński, zaraz po sytuacji – i można to zrozumieć – nie krył pretensji pod adresem sędziego. Mecz jeszcze trwa, bez pierwszego rozrywającego, wyżej notowany Anwil ma spore problemy ze Startem. Czekamy na informację, jak poważna jest kontuzja zawodnika. Oby to był tylko drobny uraz.

