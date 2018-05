Ależ poster – Joel Embiid zmasakrował Arona Baynesa

Taki plakat i to z faulem… Musiało zaboleć! Środkowy Sixers zaliczył jedną ze swoich najefektowniejszych akcji w sezonie, a gracz Bostonu po raz kolejny w tym roku stał się tłem efektownej akcji rywala.

Akcja z 3 meczu Sixers – Celtics (relacja>>) była niesamowita od samego początku. Bo wsad to jedno, ale rewelacyjne podanie Bena Simmonsa to także perełka. Joel Embiid wykończył je z niesamowitą siłą, a sędziowie odgwizdali na dodatek faul obrońcy. Koledzy mogli jedynie zebrać Arona Baynesa z parkietu.

Baynes ma generalnie pecha do tego rodzaju plakatów. Pamiętacie, co zrobił mu Giannis Antetekounmpo?









Wcześniej był jeszcze choćby JR Smith:

