Ależ wstyd – PLK nie ma kasy na obiecane nagrody

Medaliści poprzedniego sezonu – Stelmet, Polski Cukier i Stal zgodnie z regulaminem ligi mieli otrzymać nagrody finansowe. Ale nie dostaną ich, bo lidze zabrakło na nie pieniędzy.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Jak poinformował serwis Sportowe Fakty, w piątek przedstawiciele Stelmetu BC Zielona Góra (mistrz Polski), Polskiego Cukru Toruń (wicemistrz) i BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski (trzecie miejsce) otrzymali e-maila od władz ligi z informacją, że nagrody finansowe nie zostaną wypłacone.

Jak ustaliliśmy, klubom nie przedstawiono jakichś głębszych wyjaśnień. Cała treść lakonicznego maila z biura PLK brzmiała:

„Szanowni Państwo,

W imieniu Prezesa Marcina Widomskiego informuję, że nagrody finansowe dla 3 najlepszych zespołów PLK w sezonie 2016/17 nie zostaną wypłacone z uwagi na brak sponsora strategicznego rozgrywek. Taka sytuacja została przewidziana w §9 ust. 1 pkt. 11 umów kontraktowych.”

Mistrz Polski w poprzednich sezonach otrzymywał 100 tys. zł, wicemistrz 50, a brązowy medalista 20. Nagrody były ostatnio przyznawane na specjalnej gali podsumowującej sezon, na którą zresztą także w tym sezonie zabrakło pieniędzy.

Liga popadła w kłopoty finansowe, ponieważ nie potrafiła utrzymać poprzedniego sponsora strategicznego (Tauron) i od wielu miesięcy nie jest w stanie znaleźć nowego.

Pomysłem na odzyskanie względnej płynności finansowej jest powrót do wpisowego – w najbliższym sezonie kluby zrzucą się na ligę po 60 tys. złotych. Budżet tradycyjnie mają uzupełniać dzikie karty, sprzedawane chętnym. Tego lata GTK Gliwice ma zapłacić 400 tysięcy złotych (razem z wpisowym) za możliwość gry w PLK bez sportowego awansu.

TS

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>