All Star dla bandy LeBrona – walka do samego końca

Wreszcie fajny Mecz Gwiazd! Zespół prowadzony przez LeBrona Jamesa odrobił 13 punktów straty i wygrał z „drużyną Stepha” 148:145. MVP spotkania został lider Cavaliers.

LeBron i jego królewska kolekcja butów – sprawdź >>

Było sporo dobrej obrony, rywalizacja do ostatnich sekund, ale i tradycyjnie mnóstwo efektownych akcji. Wymieszanie składów dało ciekawą współpracę – Kyrie Irving znów podawał do LeBrona Jamesa, a ten z kolei współpracował z Russellem Westbrookiem.

W wybranej przez Stephena Curry’ego drużynie przegranych najlepiej wypadł Damian Lillard, który zdobył 21 punktów, trafiając 9 na 14 rzutów z gry. Dobrze grał też Joel Embiid, który miał 19 punktów i 8 zbiórek. Klay Thomason trafił 5/10 z dystansu.

MVP spotkania, czyli właśnie LeBron skończył mecz z 29 punktami, 10 zbiórkami i 8 asystami, czyli o włos od triple – double. Kevin Durant dodał 10 punktów, a Kyrie Irving miał 9 asyst. Efektownych akcji nie brakowało: