All Star Game: Gwiazdy błyszczały, obrona zniknęła (WIDEO)

Zespół LeBrona Jamesa zaliczył imponujący powrót w drugiej połowie, co dało mu drugie z rzędu zwycięstwo w Meczu Gwiazd, wynikiem aż 178:164. MVP meczu został Kevin Durant, który zdobył 31 punktów i miał 7 zbiórek.





W takich butach finały NBA wygrywał Kevin Durant! >>

Mecz Gwiazd, typowo dla siebie, odbywał się z kompletnym pominięciem obrony. W spotkaniu Team LeBron i Team Giannis, zgodnie z obecnym trendem na parkietach NBA, oddano rekordowe 167 trójek.

Koszykarze na parkiecie mniej niż w poprzednich latach skupiali się na efektownym wykończeniu akcji wsadami, a mecz bardziej wyglądał jak pojedynek strzelecki obu zespołów. Najładniejszą akcją meczu było zdecydowanie podanie Stepha Curry’ego do Giannisa Antetokounmpo, który zapakował piłkę do kosza łapiąc ją na nieprawdopodobnej wysokości.

Sygnał do powrotu z 20 punktowej straty dali rezerwowi, Damian Lillard i Bradley Beal, którzy w trzeciej kwarcie trafiali nieraz bardzo dalekie trójki. W czwartej kwarcie do głosu doszli gracze pierwszej piątki, Kawhi Leonard trafił 3 trójki, potem swoje punkty dołożył Kevin Durant, który ostatecznie z 31 punktami został MVP tego spotkania.

Najwięcej punktów zdobył Giannis, który do 38 oczek dołożył 11 zbiórek. On wraz z Joelem Embiidem wyglądali na jedynych, którzy myśleli w tym meczu o zwycięstwie i jakimkolwiek zaangażowaniu w grze w obronie.

Pozytywną historią tego spotkania były występy legend dołączonych do obu składów. Dwyane Wade miał okazję ostatni raz zagrać z LeBronem Jamesem w jednym zespole, a Dirk Nowitzki trafił 3 trójki, co było mocno fetowane przez kolegów z zespołu.

W meczu typowo pokazowym nie do końca potrafił się odnaleźć faworyt do nagrody MVP sezonu, czyli James Harden. Gracz Rockets zdobył zaledwie 12 punktów, przy oddanych 13 rzutach.

To drugie z rzędu zwycięstwo drużyny wybieranej przez LeBrona Jamesa. W zeszłym roku mecz był zacięty do ostatniej chwili – skończył się wynikiem 148:145, a MVP został sam King James z 29 punktami.

