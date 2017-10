Almeida vs Lewis – kto kogo przeskoczy?

Są skuteczni, dynamiczni i potrafią przejąć kontrolę nad meczem – we wtorek o 19 zagrają przeciwko sobie, ale jeśli Chavaughn znowu wygra we Włocławku, to będziemy mówić o sensacji.

Mecz Anwilu (4-1) ze Startem (2-2) zapowiada się interesująco pomimo faktu, że pod względem potencjału obie drużyny dzieli przepaść. Ale jeśli do Włocławka przyjeżdża Chavaughn Lewis, który pogrążył Anwil w tegorocznym ćwierćfinale, a obok niego będzie grał zdeterminowany James Washington, były zawodnik drużyny Igora Milicicia, to emocje będą.

Pamiętacie poprzednie meczu Anwilu ze Startem w Hali Mistrzów? Trochę się działo – trzy sezony temu lublinianie zaskakująco wygrali we Włocławku 89:85, ale potem Anwil brał rewanż. Było 93:67 i aż 112:77 w minionych rozgrywkach.

W tym ostatnim meczu błysnął zresztą Washington – zdobył aż 28 punktów, miał 10/15 z gry a do tego dodał 4 asysty. To jego rekord w PLK, być może teraz zdeterminowany „Prezydent” znów się na niego szarpnie, choć w innej koszulce.

A Lewis będzie toczył ciekawy bój z Ivanem Almeidą. To szybcy, efektowni, a przede wszystkim skuteczni gracze, którzy potrafią przejąć kontrolę nad meczem. Lewis jest w tej chwili najlepszym (26,5 punktu) strzelcem ligi, Almeida ma 10. średnią (16,8).

Nie ma jednak wątpliwości, który z nich ma lepszych kolegów – Anwil bije Start pod koszem, szerokością rotacji, jakością polskich graczy itd. David Dedek, który też pracował we Włocławku i pamięta mistrzowski sezon w roli asystenta, będzie musiał mieć sporo szczęścia, by wygrać.

Bukmacherzy Unibet zdecydowanie stawiają na gospodarzy – kurs na wygraną Anwilu to 1.07, przy aż 9.50 na Start. Linia punktowa też jest bardzo wysoka (15.5), naszym zdaniem gości z Lublina stać na to, by nie przegrać aż tak wysoko.

