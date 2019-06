Amerykanie miażdżą – Polska zagra o brązowy medal

Niestety, finał mundialu 3×3 nie dla nas. Polska zaczęła półfinał od tragicznego wyniku 1:18 i nie było już szansy na odrobienie strat. Drużyna USA wygrała bez problemu 22:8.

Drużyna Stanów Zjednoczonych od początku świetnie trafiał z dystansu, potrafiła też skutecznie wyeliminować rzuty za 2 punkty w wykonaniu Michaela Hicksa. Polacy wyglądali też na zdenerwowanych, kilka razy przestrzelili spod samego kosza.

Mecz zaczął się od prowadzenia USA 6:1, a Polacy byli zupełnie zablokowani. Po 6 minutach gry było zupłnie niespotykane 18:1 dla rywali, którzy wciąż trafiali z dystansu (w meczu mieli 9/15, czyli 60%). Trochę przebudziliśmy się w ostatnich akcjach, ale było już zdecydowanie za późno, ale myśleć o odrobieniu strat.

Amerykanie zagrają w wieczornym finale. Polska o godz. 18.10 jeszcze dziś zmierzy się z przegranym meczu Łotwa – Serbia w pojedynku o brązowy medal. Transmisja na kanale FIBA w YouTube tutaj >>

Punkty Polaków w meczu z USA: Hicks 6, Zamojski 2, Pawłowski 0, Sroka 0.

Hello @FIBA3x3, we'd like to place a reservation for four. Yes, it's for the #3x3WC finals.

FINAL: 🇺🇸 #USAB3x3 22, 🇵🇱 Poland 8

Deadly from deep in the semis! We roll into the gold medal game at 1:30 PM EDT. pic.twitter.com/1NUwJn3lPo

— USA Basketball 3×3 (@usab3x3) June 23, 2019