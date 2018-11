Analiza Refa (05.11) – Faul niesportowy i ruchoma zasłona

Nawet w meczach na tak wysokim poziomie jak Euroliga Kobiet, zdarzają się gwizdki bardzo dobre, jak i bardzo złe. Dziś mamy na to dwa przykłady z meczu z udziałem CCC Polkowice.

Siadając do drugiego wpisu z cyklu #AnalizaRefa miałem „na tapecie” dwie sytuacje – jedną z meczu Euroligi Kobiet, drugą z 2 ligi męskiej. Ale jak to w życiu bywa, rzeczywistość zweryfikowała moje pierwotne plany. Koniec końców dziś mam dla Was dwie sytuacje z tego samego meczu.

Rozgrywki: Euroliga Kobiet

UMMC Jekaterinburg vs CCC Polkowice

Data: 01.11.2018

Analiza: Baaaaardzo ciekawa sytuacja – typowo meczowa. Co więcej, z takimi zdarzeniami mamy do czynienia stosunkowo często, jednak sędziowie dość rzadko sięgają po gwizdek. Mowa o nietypowo stawianej zasłonie, bezpośrednio pod koszem.

Tradycyjnie spójrzmy najpierw na przepisy i kryteria:

art. 33.7

Zasłona, to sytuacja, kiedy zawodnik stara się opóźnić lub uniemożliwić przeciwnikowi, który nie posiada piłki, osiągnięcie pożądanej przez niego pozycji na boisku.

Zasłona jest legalna, kiedy zawodnik, który ją ustawia:

Stoi nieruchomo (wewnątrz własnego cylindra), kiedy następuje kontakt.

Ma obie stopy na podłodze, kiedy następuje kontakt.

Zasłona jest nielegalna, kiedy zawodnik, który ją ustawia:

Porusza się, kiedy następuje kontakt.

Nie zostawia odpowiedniej odległości, ustawiając zasłonę poza polem widzenia stojącego nieruchomo

przeciwnika, kiedy następuje kontakt.

Nie respektuje elementów czasu i odległości wobec przeciwnika będącego w ruchu, kiedy następuje

kontakt.

W tej konkretnej sytuacji, zaraz po ścięciu zawodniczka CCC stawia zasłonę tyłem do swojej przeciwniczki, jednocześnie „zabierając” ją ze sobą. Efekt? W wyniku tego przytrzymania, zawodniczka obrony która zbiega pod kosz tak naprawdę nie ma możliwości skutecznej gry w obronie. Przede wszystkim zawodniczka stawiająca zasłonę porusza się, a więc zgodnie ze wspomnianym wyżej przepisem = ruchoma zasłona.

Z punktu widzenia toczącej się gry, zagranie to ma bardzo duże znaczenie. Dzięki tej nielegalnej zasłonie, zawodniczka CCC ma wolną drogę do kosza i może zdobyć łatwe punkty. Na wstępie napisałem, że sędziowie stosunkowo rzadko sięgają po gwizdek w takich sytuacjach. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że z reguły obserwujemy przede wszystkim zawodnika obrony – czy jest „legalny", czy nie. W tej sytuacji kluczem jest szybka ocena tego, że „legalna" jest zawodniczka ataku. Reasumując – jak dla mnie jak najbardziej prawidłowy gwizdek.









Analiza: Sytuacja z III kwarty meczu. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na zachowanie zawodniczki ataku (numer 0 na białej koszulce) i dwa ….. „kontakty” pomiędzy nią, a zawodniczką obrony w obrębie trumny.

Co do kryteriów oceny tej sytuacji, skupić się należy na dwóch sytuacjach – faul osobisty oraz ruchoma zasłona/faul niesportowy. Kryteria zasłony wskazaliśmy już przy pierwszym klipie, także poniżej kryteria dotyczące faula osobistego i niesportowego:

art. 33.11:

Faulem zawodnika atakującego bez piłki jest odepchnięcie przeciwnika w celu:

Uwolnienia się do otrzymania podania.

Uniemożliwienia obrońcy zagrania lub próby zagrania piłką.

Powiększenia przestrzeni dla siebie.

art. 37.1.1:

Faul niesportowy, to faul związany z kontaktem zawodnika z przeciwnikiem i w ocenie sędziego:

Kontakt ten nie wynika z uzasadnionej próby bezpośredniego zagrania piłką, zgodnej z duchem i intencją przepisów.

W pierwszej chwili jak zobaczyłem tą sytuację w całości, to soczyście zakląłem – oż kur*** Co tu się w ogóle stało? I jak – bez gwizdka? Ale dobra, po kolei.

Przede wszystkim, mamy tutaj dwa kontakty. Już przy pierwszym z nich widzimy dużą agresję ze strony zawodniczki ataku – ewidentnie widać jak odpycha łokciem zawodniczkę obrony. I tutaj jestem bardzo zdziwiony brakiem gwizdka sędziego, który zajął pozycję na linii końcowej. Pomiędzy nim, a dwiema zawodniczkami w trumnie, nie ma też żadnej innej zawodniczki – więc nikt nie zasłaniał całej sytuacji.

Drugi kontakt, to już „gruba sprawa”. Przede wszystkim zagranie to spełnia wszelkie kryteria faula w ataku (ruchoma zasłona), ale też według mnie bez wątpliwości jest to faul niesportowy. Zawodniczka ataku z premedytacją i dużą siłą uderza zawodniczkę obrony barkiem. Nie ma o czym gadać – jedyne co chciała uzyskać zawodniczka ataku, to soczyste trafienie. Natomiast mamy brak gwizdka – dlaczego?

Zwróćmy uwagę na zachowanie sędziego na linii końcowej. Po podaniu piłki za linię 6,75 m sędzia odwraca głowę i obserwuje zawodniczkę oddającą rzut. I przez to właśnie (najprawdopodobniej) nie mamy prawidłowej oceny całej sytuacji. Zatrważający jest jednak gest wykonany przez sędziego w końcowej fazie nagrania. Otóż wykonuje on gest sugerujący flopowanie przez zawodniczkę obrony…

No cóż, jak widać nawet w meczach rozgrywanych na tak wysokim poziomie jak Euroliga Kobiet, zdarzają się gwizdki bardzo dobre, jak i bardzo złe.

Macie komentarze lub uwagi do naszego nowego cyklu? Dajcie nam znać – z każdym wpisem będziemy lepsi.

Jan Delmanowski, @PulsBasketu

