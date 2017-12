Słoweniec, który osiągał sukcesy ze Śląskiem, a potem z Anwilem na przełomie wieków, ostatnio pracował na Litwie. 60-letni trener podpisał kontrakt do końca sezonu.

Nie czekaliśmy długo na nowego szkoleniowca Stelmetu, co sugeruje, że w Zielonej Górze nad zmianami trenera zastanawiano się od jakiegoś czasu. Artura Gronka zastąpi doskonale znany w Polsce Andrej Urlep – słynący z twardej ręki i zamiłowania do obrony szkoleniowiec będzie miał za zadanie postawić na nogi rozmemłany zespół, który przegrał pięć meczów z rzędu w Lidze Mistrzów.

Urlep po pracy we Wrocławiu i Włocławku prowadził w Polsce także Basket Kwidzyn, Turów Zgorzelec, AZS Koszalin i Czarnych Słupsk, ale większych osiągnięć już nie miał. Ostatnio pracował trzy lata na Litwie – drużynę z Olity przygotował jeszcze do tego sezonu, ale potem rozstał się z klubem. Od września odpoczywał w Słowenii, czekał na oferty.

A teraz staje przed wyzwaniem tchnięcia nowego ducha w Stelmet. Kontrakt podpisano do końca sezonu.

ŁC

