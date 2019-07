Andrzej Adamek wraca do Śląska – teraz jako pierwszy trener

Były gracz Śląska, wieloletni asystent trenerów w PLK, znów łączy się z zespołem z Wrocławia. Po roku przerwy od ekstraklasy Andrzej Adamek, ponownie będzie pierwszym szkoleniowcem.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Andrzej Adamek (47 lat) wraca do Wrocławia, ale tym razem w roli pierwszego szkoleniowca. W przeszłości występował w barwach Śląska jako zawodnik (1998-2002) i w tym czasie zdobył 3 mistrzostwa Polski. Później także był asystentem trenerów WKS-u, Andreja Urlepa i Rimasa Kurtinaitisa.

Po erze Śląska, Adamek jako drugi trener zasiadał także na ławce Asseco Prokomu Gdynia i Stelmetu. Ostatnia jego przygoda z PLK, to właśnie praca w Zielonej Górze w sezonie 2017/18, gdzie na końcu poprowadził zespół w drugim meczu o brąz, po tym jak Andrej Urlep zrezygnował ze swojej posady.

Ma więc spore doświadczenie z pracy z wieloma specjalistami i wybitnymi trenerami, prowadził także samodzielnie przez kilka chwil kluby w PLK (Stelmet i Asseco). Teraz trener Adamek wraca do pracy w ekstraklasie i został pierwszym trenerem WKS-u Śląska Wrocław.

We Wrocławiu Adamkowi pomagać będą Marcin Grygorowicz i Maciej Maciejewski. Nowy szkoleniowiec Śląska zastąpił na stanowisku Radosława Hyżego, który prowadził zespół w 1. lidze.

Trener Adamek mocno już pracuje na skompletowaniem składu. Ostatnio do zespołu dołączyli Mathieu Wojciechowski i Michał Gabiński, wiele ważnych kontraktów mają także gracze z poprzedniego sezonu.

RW