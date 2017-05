Andrzej Adamek zaprasza na koszykarski camp!

Były reprezentant Polski i trener mistrzów Polski w lipcu, w centrum Aqua Zdrój w Wałbrzychu, pomoże wam podnieść koszykarskie umiejętności.

Andrzej Adamek Basketball Camp – wszystkie informacje >>

– Myślą przewodnią tego campu, jest przekazanie wam mojej wiedzy, którą posiadłem podczas wieloletniej pracy trenerskiej – mówi Andrzej Adamek, 45-letni trener, który kiedyś zdobywał złote medale mistrzostw Polski ze Śląskiem w roli rozgrywającego, a od kilkunastu lat osiąga sukcesy w roli trenera.

Obecnie jest asystentem w Stelmecie Zielona Góra, który broni mistrzostwa. Jako jeden z nielicznych polskich trenerów przez ostatnie 9 lat miał bezpośredni kontakt z europejskimi pucharami, przez 6 sezonów pracował z drużynami grającymi w Eurolidze.

Ale praca w klubie to nie wszystko, Adamek zaprasza młodych koszykarzy na camp do Wałbrzycha, z którego pochodzi i gdzie zaczynał swoją karierę. W świetnie wyposażonym centrum aktywnego wypoczynku Aqua Zdrój, gdzie zgrupowania ma m.in. koszykarska reprezentacja Polski, między 1 i 10 lipca trener chce podnieść poziom umiejętności młodzieży urodzonej w latach 1998-2003.

To dla tych roczników przeznaczony jest camp, podczas którego Adamek będzie uczył techniki indywidualnej, doskonalenia gry jeden na jednego, poprawiał grę w obronie, poszerzał wiedzę z zakresu atakowania akcjami pick and roll. Pomagać będą mu wałbrzyscy trenerzy Arkadiusz Chlebda i Rafał Glapiński.

Zapisy już trwają, wszystkie informacje dotyczące dokumentów, a także samego campu, znajdziesz na stronie Andrzej Adamek Basketball Camp lub na Facebooku.

Zapraszamy!