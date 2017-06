Andy i Mathieu – kim są nowi reprezentanci Polski?

Pierwszy przeszedł na świat w Chicago, a drugi w Calais, ale ich rodzice urodzili się w Polsce. 24-letni rozgrywający i 25-letni skrzydłowy powalczą o miejsce w kadrze na EuroBaskecie.

Nie są w koszulkach z orzełkiem zupełnie nowymi twarzami – Andy Mazurczak rok temu występował w reprezentacji Polski B, Mathieu Wojciechowski w 2012 roku grał w młodzieżówce – ale ich nazwiska dla części kibiców mogą być anonimowe.

Lepsze koszykarskie CV na pewno ma Wojciechowski. Urodzony w 1992 roku koszykarz mierzy 203 cm wzrostu, jest wszechstronnym skrzydłowym, który może grać i bliżej kosza, i na obwodzie. Od dwóch lat występuje w Limoges, dla którego ostatnio zdobywał po 3,4 punktu oraz 3,5 zbiórki.

– Jestem zawodnikiem, który gra na energii i na wszechstronności. Lubię być bardzo aktywny na boisku i pomagać w różnych kategoriach. Uwielbiam graczy takich jak Kawhi Leonard albo kiedyś Tayshaun Prince. Robią to, co dobre dla drużyny. Bronią, zbierają, mogą robić dużo rzeczy na boisku – opowiadał Wojciechowski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Zdecydowanie większym „wynalazkiem” jest Mazurczak, który po ukończeniu studiów na Wisconsin-Parkside ostatnio występował w II lidze greckiej. Mierzący 188 cm wzrostu rozgrywający był najlepszym strzelcem Kavali, która zajęła 13. miejsce w tabeli – rzucał po 12,9 punktu, miał po 4,0 zbiórki oraz 4,6 asysty. Trafił 43 proc. trójek (38/87 w 32 meczach).

Jak Mazurczak opisuje swoją grę? – Niektórzy mówią, że jestem „combo”, ale najlepiej gram jako rozgrywający. Lubię angażować w grę kolegów z drużyny. Jestem zawodnikiem zespołowym i jeśli potrzeba punktów, to mogę ich dostarczać. Przede wszystkim chcę wygrywać – mówił koszykarz „Przeglądowi Sportowemu”.

– Moje atuty? Koszykarskie IQ, czucie gry, ustawianie ataku i umiejętności rzutowe. Jeśli chodzi o moje słabe strony, to powiedziałbym, że nie superatletyczny. Ale gram mądrze i wykorzystuję raczej umiejętności niż warunki fizyczne – dodał.

