“Antek” poprowadzi Grecję – jak Polacy go zatrzymają?

Giannis Antetokounmpo będzie liderem reprezentacji Grecji, jednego z naszych grupowych rywali na Eurobaskecie. W ogłoszonym właśnie składzie gwiazd jednak znacznie więcej.

Eurobasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

“Greak Freak” (211 cm) wciąż ma dopiero 22 lata, ale już uznaną gwiazdą w NBA, obecnie jednym z kilku najlepszych zawodników Konferencji Wschodniej. W bardzo udanym sezonie dla Milwaukee Bucks został wybrany do All Star Game i notował rewelacyjne statystyki na poziomie 22.9 punktu, 8.7 zbiórki i 5.4 asysty na mecz, trafiał 52.2 % z gry i niejednokrotnie szokował wszechstronnością i talentem. Był najlepszym zawodnikiem swojej drużyny w aż 5 kategoriach statystycznych!

Fascynujące będzie obserwowanie zderzenia tak wszechstronnego i nieprawdopodobnie atletycznego zawodnika z koszykówką “fibowską”. Zanim przejdziemy do zastanawiania się, jak go zatrzymać, można pomyśleć, w ogóle na jakiej pozycji Antetokounmpo będzie występował.

Grecja jest jednym z poważnych kandydatów do medali i gwiazd europejskiego basketu ma oczywiście znacznie więcej. Kostas Sloukas wygrał właśnie Euroligę w składzie Fenerbahce, Kostas Papanikolaou po przygodzie z NBA wrócił do Olympiakosu, a doświadczenie i warunki pod koszem zapewnia Ioannis Bourousis, jeden z najlepszych centrów ostatniej dekady w Europie.

Z wielkich graczy brakuje tylko Wasilisa Spanoulisa, ale zbliżająca się już do końca kariery legenda greckiego basketu zakończyła swoją przygodę z reprezentacją. W rolę przywódcy – weterana wcieli się zatem Giorgios Printezis, ostoja i współautor europejskich sukcesów Olympiakosu w ostatnich latach.

Młodsza krew to z kolei choćby 24-letni Thannasis Antetokounmpo, brat Giannisa, który po sezonie w ACB podpisał kilka dni temu kontrakt z Panathinaikosem Ateny. Ciekawym, mniej znanym nabytkiem jest 21-letni Tyler Dorsey, obwodowy Amerykanin z greckimi korzeniami, w tegorocznym drafcie z numerem 41 wybrany przez Atlatda Hawks.

Skład kadry Grecji przygotowującej się do Eurobasketu 2017:

Dimitrios Agravanis, Giannis Antetokounmpo, Athanasios Antetokounmpo, Zach August, Nick Calathes, Evangelos Mantzaris, Konstantinos Mitoglou, Giorgios Bogris, Ioannis Bourousis, Tyler Dorsey, Giorgios Papagiannis, Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou, Nikolaos Pappas, Giorgios Printezis, Konstantinos Sloukas.

Z Grecją zagramy w Helsinkach 6 września i będzie to nasz ostatni mecz w grupie eliminacyjnej. Rywal piekielnie trudny, ale nasza reprezentacja samych znanych nazwisk z pewnością się nie przestraszy.

Eurobasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>