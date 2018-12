Antetokounmpo 19+19 – Bucks wygrywają szlagier na Wschodzie

Milwaukee Bucks pokonali Toronto Raptors 104:99 w spotkaniu na szczycie Konferencji Wschodniej. Giannis Antetokounmpo zdobył 19 punktów i zebrał tyle samo piłek.

Choć w pojedynku Raptors z Bucks wyszli na przeciw siebie najlepsi gracze obu zespołów – Kawhi Leonard i Giannis, do bezpośrednich starci gwiazdorów dochodziło rzadko, Leonarda krył przeważnie Khris Middleton, a Antetokounmpo Pascal Siakam. Ten pierwszy zakończył mecz z 20 punktami i 8 zbiórkami, zaś lider Milwaukee zaliczył double-double, 19+19.

W ostatnich minutach meczu dwie trójki trafił Malcolm Brogdon, którymi wyprowadził swoją drużynę na nieznaczne prowadzenie. W decydujących posiadaniach punkty dołożył jeszcze Giannis, który w łatwy sposób zgubił Siakama. Trójki na remis nie trafił Leonard i zwycięstwo powędrowało do zespołu Mike’a Budenholzera, 104:99.

To była dopiero 3. porażka Toronto na własnym parkiecie. Mimo przegranej, Raptors pozostają na 1. miejscu Konferencji Wschodniej z bilansem 21-7. Za ich plecami są właśnie Bucks – 17-8.

Toronto przegrało drugi mecz z rzędu, dwa dni wcześniej ulegli jednym punktem Brooklyn Nets. Po świetnym początku, Raptors łapią małą zadyszkę. Nie w pełni sił jest Kyle Lowry, który narzeka na ból pleców, co z pewnością wpływa na grę całej drużyny.

Kolejne tygodnie sezonu mijają, a Bucks wciąż są na pierwszym miejscu w klasyfikacji najlepiej punktujących drużyn z wynikiem 119,4. Oprócz tego Milwaukee to najlepiej zbierająca drużyna NBA, a także pierwsza w celnych trójkach. Przy ciężkim terminarzu Toronto w nadchodzących dniach, to drużyna Budenholzera może wysunąć się na prowadzenie na Wschodzie.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb

