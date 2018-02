Niesamowicie wykończony alley-oop to jeden z najlepszych wsadów w NBA ostatnich lat. Gwiazdor Bucks dosłownie przeskoczył nad Timem Hardawayem.

Po fatalnej kontuzji Kristapsa Porzingisa, Bucks pewnie wygrali ten mecz 103:89. Giannis Antetokounmpo zdobył 23 punkty. Kibice natychmiast zauważyli, że ten wsad przypomina trochę pamiętną akcję Vince’a Cartera ponad Fredericem Weisem.