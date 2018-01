Anthony Beane na króla – samograj lekarstwem Legii

Jest graczem archaicznym, żyje z rzutów uważanych za złe, ale jest też jedynym trafionym transferem beniaminka. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że zostanie królem strzelców niż utrzyma Legię w PLK.

W ligowej klasyfikacji strzelców jeszcze go nie widzimy, bo nie rozegrał połowy spotkań swojej drużyny – Anthony Beane dołączył do Legii w połowie grudnia, w tej chwili zaliczył 6 z 17 meczów zespołu. Niebawem do tych 50 proc. dobije i powinien zostać liderem najlepiej punktujących. W tej chwili ma średnio 23,7 punktu, podczas gdy prowadzący w klasyfikacji Chavaughn Lewis – 20,3.

Z taktycznego punktu widzenia jest graczem nietypowym – żyje z dwóch rzeczy, które we współczesnej koszykówce uznawane przez trenerów za przeżytek. Po pierwsze: rzutu z półdystansu, zwłaszcza dalekiego, który uchodzi obecnie za najgorszy. Po drugie: z gry po izolacjach, sam ze sobą, bez pick and rolli, które otwierają grę zespołu.

Ale paradoksalnie właśnie taki wzorzec samograja jest jedynym lekarstwem Legii, właśnie Beane jest jedynym udanym transferem beniaminka. W zespole jest tak mało talentu, że – jak to kiedyś bywało w Tarnobrzegu czy Koszalinie – trzeba dać piłkę jedynemu uzdolnionemu graczowi i liczyć, że zrobi coś z niczego.

W poniedziałek wreszcie się udało – Beane wcześniej rzucał 21, 24, 24, 22 i 22 punkty, z Czarnymi dobił do 29. W ostatniej minucie wyprowadził Legię na prowadzenie 76:75, potem ustalił wynik celnym wolnym. Dał zwycięstwo pierwsze zwycięstwo beniaminkowi, zapomnijmy o jego stratach.

A co widać w statach? Że oddaje średnio zdecydowanie najwięcej rzutów z gry w lidze – 22,6 na mecz, drugi Lewis ma ich 15,2. Przy takiej liczbie rzutów trafia dobre 46 proc. za dwa, ale sporo słabsze 30 proc. za trzy. Nie jest pewnym graczem na linii rzutów wolnych (69 proc.). Do meczu z Czarnymi zdobywał średnio 0,81 punktu na posiadanie (dane za Pulsem Basketu), co w skali ligi jest wynikiem najwyżej przeciętnym.

Z drugiej strony Beane walczy nie tylko o punkty – zbiera średnio 5,3 piłki w meczu, notuje po 4,5 asysty. Statystyka strat – przeciętnie 2,0 w meczu – wcale nie wygląda źle, jeśli weźmiemy pod uwagę, że gra po 35 minut w meczu i długo ma piłkę w rękach.

Statystyki Amerykanin wykręci sobie zatem bardzo dobre, a może nawet świetne, dla niego Legia może być trampoliną do lepszego klubu lub ligi. Ale jest ważniejsze pytanie – czy wzniesie się na tak wysoki poziom, że utrzyma Legię w PLK albo czy w dążeniu do tego celu wesprze go mocniej któryś z kolegów?

Wątpliwe, ale po wygranej z Czarnymi Legia przynajmniej odżyła.

